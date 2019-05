Bahia joga bem, vence São Paulo no Morumbi e tem vantagem para volta na Copa do Brasil

inutNa noite desta quarta-feira (22), São Paulo e Bahia voltaram a se enfrentar, dessa vez em duelo válido pela partida de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil. Os visitantes venceram a partida por 1 a 0, gol do atacante Élber na segunda etapa.

Os donos da casa começaram apertando Bahia, logo aos dois minutos, Alexandre Pato recebeu na direita e cruzou para a área, a defesa baiana afastou e Luan chegou batendo de primeira, obrigando o goleiro Douglas Friedrich a fazer uma grande defesa. O primeiro grande lance do Bahia aconteceu aos 13 minutos, onde Artur cruzou na área e a defesa paulista afastou, no rebote, Douglas Augusto soltou o pé a bola passou perto da trave.

O São Paulo ainda chegou com muito perigo no primeiro tempo, aos 40 minutos, Léo fez um cruzamento primoroso na cabeça de Toró, que finalizou muito bem e Douglas fez um milagre no Morumbi.

No segundo tempo, o tricolor paulista continuou atacando e aos 13 minutos, Alexandre Pato ganhou dividida na entrada na área e soltou uma bomba, a bola passou muito perto do gol. Aos 27 minutos o Bahia abriu o placar. Rogério recebeu e carregou até a entrada da área, a defesa do São Paulo bateu cabeça e a bola sobrou para Élber, que livre, só escolheu o canto.

Precisando no mínimo empatar a partida para igualar o confronto, o São Paulo teve ótima chance com Alexandre Pato aos 39 minutos, que após receber um grande passe de Nenê, finalizou na trave do goleiro Douglas. No final do jogo, aos 48 minutos Antony fez boa jogada pela direita e cruzou para a área, a bola sobrou para Alexandre Pato, que livre, quase na marca do pênalti finalizou com força e o goleiro baiano fez um milagre.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (29), às 21h30 na Fonte Nova, em Salvador. O Bahia pode até empatar que estará classificado para as quartas de finais, já o São Paulo precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com a vaga direta.