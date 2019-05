Umbro deve ser a nova fornecedora do Sport até 2021

A Umbro, empresa de material esportivo inglesa, será a nova fornecedora do Sport. O contrato será de dois anos e a marca já deve ser estampada no segundo semestre deste ano de acordo com o site Superesportes.

O clube pernambucano fechou contrato de cinco anos com a Under Amour em 2018, mas a empresa norte-americana antecipou o fim do contrato para 2019 e desistiu de trabalhar com futebol, com isso deixará o clube nos próximos meses.

A Umbro deve ser a quinta empresa em 10 anos a patrocinar o rubro-negro. Confira a lista.

Período Empresa -2009 Lotto 2014-2014 Braziline 2014-2018 Adidas 2018-2019 Under Amour 2019-2021 Umbro

Ainda segundo o site Superesportes, a diretoria leonina admitiu que recebeu propostas da Diadora, Kappa e Topper, que já foi fornecedora do clube em duas ocasiões, de 1988 a 1990 e depois de 1998 a 2007.

Entramos em contato com a assessoria da Umbro e a resposta foi de que ainda não existe um acordo entre as duas partes.