Com bom aproveitamento, Guto Ferreira faz avaliação do seu trabalho no Sport

O Sport começou 2019 vencendo alguns jogos, mas sem convencer a torcida, até que o time pernambucano foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil de forma vergonhosa para o Tombense e logo em seguida perdeu o clássico das multidões para o Santa Cruz por 1 a 0, após esses dois resultados, a diretoria rubro-negra logo tomou a decisão de demitir o técnico Milton Cruz.

Com o objetivo de ser campeão estadual e voltar à elite do futebol nacional, a diretoria do investiu e trouxe o técnico Guto Ferreira, nesse período, o Sport se mostrou um adversário muito difícil, foram 11 partidas sobe o comando de Guto, sendo apenas uma derrota, para o Náutico no segundo jogo da final do Campeonato Pernambucano na Ilha do Retiro.

Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (23), o técnico leonino fez uma avaliação do seu trabalho até o momento: ''O primeiro objetivo foi cumprido, nós conseguimos o título (Campeonato Pernambucano)'', comentou.

O treinador também falou da adaptação do elenco a Série B: ''Se pegar alguns jogos, não seria difícil a gente estar na zona de classificação. Se colocar que nós tomamos um gol da maneira nós tomamos nos acréscimos (Contra o Oeste)... Se colocar que na partida contra o Figueirense, nós tivemos dificuldade de furar, mas ainda assim tivemos chances... Então nós tivemos perto de fazer mais quatro pontos... com seis, dariam 10, que hoje seria a liderança da competição. Estamos na oitava colocação e temos um campeonato, com uma que está se adaptando'', completou.

Com Guto, o Sport ganhou sete partidas, empatou três e perdeu apenas uma. Foram 22 gols marcados e apenas oito sofridos.

O time pernambucano enfrenta o Londrina nesta sexta-feira (24), às 21h30 na Ilha do Retiro, em caso de vitória, dormirá no G4 da competição até o início dos outros jogos.