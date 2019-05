Botafogo aproveita vantagem numérica e vence Sol de América no Paraguai

Botafogo e Sol de América se enfrentaram nesta quarta-feira (22) pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana, o jogo foi realizado no Paraguai e a equipe brasileira conseguiu sair vencedora por 1 a 0, gol marcado no segundo tempo pelo atacante Erik.

Apesar do mau momento no campeonato local e a crise interna que o time vem passando, quem comandou o primeiro tempo foi o Sol de América. Aos 19’ o time da casa teve um pênalti ao seu favor, quando o zagueiro botafoguense Gabriel falhou ao tentar afastar a bola e atingiu o atacante paraguaio Villagra dentro da área. Mas na cobrança do penal, Walter Clar desperdiçou chutando a bola no travessão.

Pouco tempo depois do lance desperdiçado, foi a vez de Gatito Fernández salvar a estrela solitária, o goleiro fez grande defesa após finalização de Ruíz Diaz. Entretanto o jogo mudou quando o Sol de América ficou com um homem a menos em campo. Aos 31’ o atacante Pardo foi expulso após falta em Fernando.

Com a vantagem numérica, o Botafogo conseguiu ficar bem mais com a posse de bola, mas sem grandes chances de gols. Só aos 47’ Diego Souza chego com perigo e finaliza para boa defesa do goleiro Escobar.

Pressão e gol alvinegro

Aproveitando maiores espaços para jogadas, o Botafogo iniciou o segundo tempo como acabou o primeiro, pressionando a equipe da casa. Com 10’ os alvinegros já haviam perdido duas oportunidades. A primeira com Alex Santana que foi travado na hora do chute e depois Erik driblou o goleiro, cruzou e Diego Souza cabeceou para Clar salvar o Sol de América em cima da linha.

Depois de muita insistência, a estrela solitária finalmente conseguiu abrir o placar. Aos 27’ Erik aproveita saída errada do goleiro Escobar em cruzamento e finaliza de voleio para o Botafogo. O atacante do Botafogo chegou aos quatros gols na competição e se com isso, artilheiro da Sul-Americana.

Aos 40’ Jean, que havia entrado menos de dois minutos antes, foi expulso por deixar o braço no rosto de Villagra, deixando os dois times mais uma vez com igualdade numérica em campo. Mesmo com a expulsão, o placar não foi alterado, o Botafogo volta pra casa com a vitória e vantagem para o jogo da volta.

Agora o Botafogo enfrenta o Palmeiras no sábado (25) pelo Brasileirão, o jogo será realizado em Brasília às 16h (de Brasília). O jogo de volta contra o Sol de América será realizado no dia 29 de maio, às 19:15 (de Brasília), no Nilton Santos.