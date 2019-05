Barroca comemora vitória, mas admite que o futebol jogado não é o ideal: "Estágio de evolução"

Na estreia de Eduardo Barroca pela Copa Sul-Americana, o Botafogo venceu o confronto contra o Sol de América por 1 a 0, no Paraguai. Após o triunfo fora de casa, o treinador declarou na coletiva de imprensa que o time ainda precisa evoluir, porém comemorou o importante resultado obtido em Assunção.

"A nossa equipe está em estágio de evolução. Nos últimos quatro jogos, a gente levou apenas um gol (contra o Goiás). Os jogadores estão se dedicando muito, estão se entregando. A gente ainda tem uma margem de evolução muito grande, mas a entrega desses jogadores me dá confiança de que conseguiremos evoluir. O início do nosso jogo não foi como gostaríamos, mas depois conseguimos controlar, criar as chances e fazer o gol".

Na análise do comandante da equipe, o começo de jogo ruim deve-se a dificuldade encontrada pelo Glorioso para se adaptar a forma como os adversários jogavam. Segundo Barroca, quando o time conseguiu se encontrar em campo, o Alvinegro passou a ditar o ritmo da disputa.

"A gente teve um pouco de dificuldade no início do jogo, o Sol de América praticamente individualizou a marcação da nossa saída de bola, e a gente precisa fazer um jogo mais vertical para conseguir ter um controle já no campo de ataque. Demoramos a ter essa leitura, mas depois que tivemos essa leitura, o jogo ficou totalmente na nossa característica. Tivemos 71% de posse de bola, muitas finalizações no gol".

Precisando apenas de um empate no Nilton Santos para se classificar para a terceira fase da competição, o técnico alvinegro projetou uma partida difícil contra os paraguaios no Rio de Janeiro.

"Com certeza, o jogo de volta vai ser muito difícil. É uma equipe muito competitiva, muito forte, com muita velocidade e verticalidade. A gente vai precisar ter muito cuidado, jogar num nível muito alto para sair com a classificação."

O pouco tempo disponível que o treinador está tendo para trabalhar com os jogadores também foi assunto na coletiva. Nesta semana o clube carioca tem compromissos em duas competições diferentes: a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Com isso, devido aos longos deslocamentos em curto espaço de tempo, não há muitas oportunidades para Barroca realizar treinamentos com o elenco.

"A gente está numa semana muito importante de sequência de jogos em duas competições concomitantes. Então, é um período que não dá muito para treinar os jogadores. É muito mais jogar e recuperar, tem toda essa questão das viagens. A gente precisa pontuar, ganhar os jogos, ir aumentando nossa confiança para conseguir crescer na parada da Copa América, entendo que a equipe tem potencial."

O jogo de volta entre as equipes ocorre na próxima quarta-feira, também às 19h15 (Brasília), no Estádio Nilton Santos. Mas antes, o Alvinegro enfrenta o Palmeiras, no sábado, às 16h (Brasília), no Mané Garrincha.