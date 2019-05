Agora pela Sul-Americana, Fluminense e Atlético Nacional voltam a se enfrentar após 11 anos

Nesta quinta-feira (23) Fluminense e Atlético Nacional vão se encontrar novamente em uma competição internacional, dessa vez pela Copa Sul-Americana. Válido pela segunda fase da competição, o embate será pela ida e jogado no Maracanã, às 21h30. Para esse primeiro jogo foram vendidos mais de 17 mil ingressos. Vale destacar que Fluminense e Atlético Nacional só se enfrentaram duas vezes na história, na Copa Libertadores de 2008, com duas vitórias dos cariocas, por 2 a 1 na Colômbia e 1 a 0 no Brasil.

Novidades

Buscando a regularidade e manter as boas atuações, o Fluminense terá mudanças no time titular. Como Léo Artur não está inscrito na competição, Fernando Diniz deve escalar João Pedro ou Marcos Paulo para a vaga do meia-atacante.

Diniz ainda vai contar com Nino, Allan e Ganso que não estavam inscritos na primeira fase e Mascarenhas que voltou a ser relacionado depois de um longo período no departamento médico.

Provável escalação do Fluminense: Agenor; Gilberto, Nino, Matheus Ferraz, Caio Henrique; Allan, Daniel, Ganso; Luciano, Yony González e João Pedro (Marcos Paulo).

Crise

Vivendo um momento conturbado, o Atlético Nacional chega ao Rio desfalcado e após incerteza sobre o seu técnico Paulo Autuori, ex-dirigente do tricolor. Apesar de ter colocado seu cargo à disposição após a última derrota, o técnico brasileiro foi mantido pela diretoria do clube colombiano e continua no cargo.

A equipe de Medellín vive um jejum de três jogos e para o jogo de ida não conta com diversos jogadores por lesão, mas terá dois conhecidos dos brasileiros no ataque, trata-se de Hernán Barcos, ex-Palmeiras e Grêmio e Vladimir Hernández, ex-Santos.

Provável escalação do Atlético Nacional: Cuadrado; Helibelton Palacios, Daniel Bocanegra, Nicolás Hernandez, Deiver Machado; Brayan Rovira, Sebastián Gomez, Leao Ramirez, Pablo Cepellini; Hernán Barcos, Vladimir Hernández.