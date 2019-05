Fortaleza e Botafogo-PB abrem decisão da Copa do Nordeste na Arena Castelão

Fortaleza e Botafogo-PB começam a decidir a Copa do Nordeste nesta quinta-feira (23), às 21h30, na Arena Castelão, após conquistarem vitórias significativas pelo Campeonato Brasileiro. No último final de semana, ambos os times jogaram fora de casa. O Leão venceu a Chapecoense pela Série A e o Belo derrotou o ABC na terceirona.

Depois de conquistar a primeira vitória longe da capital cearense e se recuperar no Brasileirão, o Fortaleza chega motivado para a decisão. Contra a Chapecoense, Rogério Ceni poupou alguns titulares para o duelo desta noite devido ao desgaste físico pela intensa sequência de jogos. Para o confronto desta noite, o técnico do Leão terá força máxima na escalação.

No Botafogo-PB, a situação não é diferente. Em contrapartida, o técnico Evaristo Piza não poderá contar com duas importantes peças no setor de meio-campo. Rogério, suspenso pelo terceiro amarelo, e Marcos Aurélio, lesionado, não viajaram com a delegação. A notícia boa é o retorno do lateral-esquerdo Fábio Alves, recuperado de um incômodo muscular.

O jogo de volta será na próxima quarta-feira (29), também às 21h30, no estádio Almeidão, em João Pessoa.

Final inédita

Essa é a primeira vez em que Leão e Belo chegam à decisão da Copa do Nordeste. Nos últimos anos, os dois times virão seus rivais levarem o título da competição. Agora, Tricolores e Alvinegros começam a batalha pela conquista do torneio.

Duelo com duas torcidas

Devido aos constantes atos de violência protagonizados pela rivalidade entre as organizadas, a ideia inicial de Fortaleza e Botafogo-PB era de promover os jogos da decisão com torcida única. Entretanto, os clubes chegaram a um acordo e Tricolores e Alvinegros poderão acompanhar as finais da Copa do Nordeste na Arena Castelão e no Almeidão. Somente as uniformizadas estão proibidas.

Teremos VAR

A final da Copa do Nordeste terá a tecnologia do árbitro de vídeo nos dois confrontos. Os custos serão totalmente arcados Confederação Brasileira de Futebol (CBF), sem gerar impacto financeiro para Fortaleza e Botafogo-PB e federações locais.

Foto: Fernando Torres/CBF

Força oriunda das arquibancadas

O Fortaleza aposta no apoio das arquibancadas para construir um bom resultado diante do Botafogo-PB. Assim como o adversário, o Leão do Pici não foi derrotado em seus domínios pela Copa do Nordeste. O único resultado negativo do Tricolor de Aço na competição foi justamente contra o Belo, jogando em João Pessoa.

Sem problemas para escalar a equipe, Rogério Ceni mandar a campo a equipe com base na que vem atuando pelo torneio regional. Assim, o Fortaleza deve começar o jogo com Marcelo Boeck; Tinga, Roger Carvalho, Juan Quintero e Bruno Melo; Paulo Roberto e Dodô; Osvaldo, Edinho, Marcinho e Wellington Paulista.

Recuperado de uma lesão na panturrilha e autor de um dos gols sobre a Chapecoense, o atacante Osvaldo comentou sobre a decisão. O jogador destacou a relevância de obter um bom resultado na Arena Castelão.

"É uma decisão, sabemos como é difícil ser campeão, mas a gente quer fazer história diante do nosso torcedor e conquistar esse título inédito. Ainda me sinto com muita lenha para queimar, apesar de ter 32 anos. Acho que todo mundo que está entrando ajuda a equipe e é isso que vai fazer o Fortaleza ainda mais forte".

Respeito ao adversário e foco na vitória

O Botafogo-PB, por sua vez, também chega bastante motivado para a partida desta noite. Após a confirmação do retorno de Fábio Alves para a lateral-esquerda, o técnico Evaristo Piza só tem uma dúvida sobre a equipe: quem escalar para a vaga de Marcos Aurélio? Na disputa pela titularidade, estão Dico e Enercino.

A equipe paraibana concluiu a preparação na tarde de ontem, já em solo cearense. Piza segue sem revelar a escalação da equipe que começará a partida. O provável time que deve ir a campo tem Saulo; Israel, Donato, Lula e Fábio Alves; Wellington Cézar, Marcos Vinícius e Juninho; Clayton, Dico (Enercino) e Nando.

O técnico botafoguense falou sobre o confronto. Segundo Evaristo Piza, o Alvinegro da Estrela Vermelha sabe do tamanho do desafio que será enfrentar o Fortaleza na Arena Castelão, mas garantiu que sua equipe está preparada.

"Será dificílimo, com toda essa atmosfera que envolve. O Fortaleza, com o Rogério Ceni, campeão brasileiro da Série B, campeão estadual, um grande trabalho, uma performance boa na Série A, um elenco bastante qualificado. O público amanhã também deve lotar. Temos que ter equilíbrio para não perder a vantagem e levar o jogo vivo para João Pessoa".