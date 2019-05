Grêmio e Juventude empatam na primeira partida das oitavas de Copa do Brasil

Em duelo de gaúchos na Copa do Brasil, o placar não saiu do 0 a 0. Pelas oitavas de final, no Alfredo Jaconi, Juventude e Grêmio pouco fizeram e levam a decisão para a Arena, na próxima semana.

Apesar do Grêmio ter maior posse de bola na partida, deixou a desejar. Na primeira etapa foi o Juventude que tomou a iniciativa das melhores oportunidades. Aos 9 minutos, Dener recebeu cruzamento na medida de Aprile e finalizou, mas a bola ficou com Paulo Victor.

O Tricolor só levou maior perigo aos 36, com Everton. Matheus Henrique armou a jogada e deixou para Léo Moura, que ajeitou para o atacante finalizar, mas Carné se esticou e evitou o gol gremista. Na sequência foi a vez de Capixaba quase marcar. Léo Moura colocou a bola na área, André escorou e Juninho mandou de cabeça por cima do gol.

No segundo tempo a equipe gremista voltou com mais vontade e chegou com perigo logo aos 4 minutos. Maicon colocou na área e a bola sobrou para Alisson finalizar. Contudo, Marcelo Carné fez a defesa. Aos 8, Jean Pyerre foi para cima da marcação, mas na hora de finalizar mandou fraco, facilitando a defesa de Carné.

Na sequência do duelo, o Grêmio teve maior domínio, mas não conseguiu levar perigo a defesa do Juventude. A equipe da casa, que estava mais preocupada em se defender, arriscou aos 41, quando Dalberto soltou uma bomba. Paulo Victor ficou com a bola.

As equipes voltam a campo para decidir quem fica com a vaga nas quartas de final na próxima quarta-feira (29). O confronto acontece às 21h30, na Arena do Grêmio. Quem vencer, fica com a vaga. Se der empate, o jogo vai para os pênaltis.