Após empate com Juventude, Renato frisa decisão aberta: "Faltam 90 minutos na Arena"

Ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Grêmio visitou o Juventude, no Alfredo Jaconi, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, e saiu com um empate sem gols. Com esse resultado, quem vencer o jogo de volta, na Arena, na próxima quarta-feira (29), às 21h30, passa para as quartas de final. Em caso de empate, o jogo vai para os pênaltis.

Em entrevista coletiva concedida após o término da partida, o técnico do Tricolor, Renato Portaluppi, disse que aposta no jogo de volta com o apoio dos torcedores. Ainda minimizou a má fase de sua equipe no Brasileirão.

"Copa do Brasil são 180 minutos, faltam 90 minutos dentro da Arena frente a nossa torcida. Campeonato Brasileiro daqui a pouco voltamos a vencer", disse.

Questionado sobre a fase vivida pelo atacante André, mostrou-se satisfeito com seu desempenho, defendendo-o com unhas e dentes. Também garantiu que o camisa 90 é seu titular, explicando que a produção do centravante tem de ser olhada, não só os gols.

"Sim, merece. No momento estou satisfeito com ele. Insisto no André porque eu sou treinador, simples. Nós tivemos na Copa do Mundo atacantes que não fizeram gols. Tem que olhar a produção do atacante, não só os gols", falou Renato.

Quando perguntado sobre os erros dos jogadores, Renato culpou o cansaço gerado pela sequência de jogos. No ponto de vista do treinador, as viagens longas atrapalharam bastante sua equipe.

“Às vezes a cabeça quer, mas o corpo não ajuda. Tem muitos jogadores que estão cansados devido às viagens, à sequência de jogos. Fomos até Fortaleza, passamos um dia viajando, e além do jogo, perdemos mais um dia viajando”, contou.

Novamente indagado sobre o jejum de vitórias no Brasileirão, disparou: "O que eu posso falar mais uma vez para os cornetinhas: dois anos e meio, 6 títulos. Se precisar vou sempre lembrar isso, se alguém conseguir fazer isso daqui um, dois dias, mas repito: dois anos e meio, 6 títulos".