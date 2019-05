Com gol nos acréscimos, Palmeiras vence Sampaio Corrêa fora de casa pelas oitavas da Copa do Brasil

Jogo válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil sendo disputado no Castelão-MA

Na última quarta-feira (22), o Palmeiras visitou o Sampaio Corrêa, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Jogando no Castelão, o Alviverde saiu na frente no confronto, vencendo a partida por 1 a 0, com gol de Moisés.

A partida

O que se pode ressaltar do jogo foi sua falta de intensidade. O Palmeiras estava lento na transição da defesa para o ataque, enquanto o Sampaio Corrêa apenas marcava atrás da linha do meio de campo.

A primeira jogada de perigo foi aos 16 minutos de jogo, onde Moisés tabelou com Victor Luís e Hyoran, entrou na área e bateu cruzado, mas não tinha ninguém pra desviar para o gol. Aos 22, Lucas Lima, em contra-ataque, achou Carlos Eduardo cara a cara com o goleiro e bateu cruzado, colocado no canto esquerdo de baixo, mas mandou pra fora.

João Paulo, com 30 minutos, lançou Salatiel dentro da área. O atacante tentou o chute cruzado e foi travado por Edu Dracena, que salvou o Palmeiras de sofrer o gol. Seis minutos depois Hyoran bateu uma falta da entrada da área e acertou um forte chute, que foi defendido por Andrey. Após espalmar, a bola ainda pegou na trave antes de sair.

Aos 40 minutos, o Everton cruzou um escanteio na primeira trave e Felipe Dias cabeceou nas redes pelo lado de fora.

A primeira chance do segundo tempo foi do Sampaio Corrêa, em uma falta que desviou na barreira e sobrou para Moisés bater e obrigar Prass a salvar o time. Aos 15 minutos, Everton cruzou e Fernando Prass tentou cortar, mas deu a bola nos pés de Salatiel, que virou e bateu pro gol, obrigando o próprio Prass a salvar a equipe.

Após as jogadas de perigo no começo do segundo tempo, o Palmeiras e o Sampaio Corrêa se mantiveram firmes na marcação, porém sem jogadas de perigo algum, tornando o jogo lento e sem emoção.

Mas, aos 46, Moisés bateu uma falta frontal de muito longe. Ela foi no canto direito de Andrey, no chão. O goleiro até tocou nela, mas a bola morreu no fundo das redes. Nos acréscimos o Palmeiras abria o placar!

O Palmeiras volta aos gramados no próximo sábado (25), às 16h, contra o Botafogo no Mané Garrincha, em jogo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro. Já o Sampaio volta a jogar no domingo (26), às 17h, mais uma vez no Castelão.