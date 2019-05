Provável reforço, Marinho já vestiu a 10 do Santos na base

Marinho (28) já possui acerto verbal com o Peixe e deve ser anunciado a qualquer momento pelo clube. O atacante já passou pela Vila Belmiro aos 17 anos, ainda nas categorias de base e chegou a vestir a camisa 10 do Santos, porém se profissionalizou no Fluminense.

Em 2007, Marinho chegou ao Santos para ser uma das varias promessas que as categorias inferiores do clube já tinha: Neymar, Rafael Cabral e Serginho eram os nomes de maior destaque. Segundo o próprio atacante em entrevista à ESPN, sua saída do peixe foi motivada pelo curto tempo de contrato oferecido, apenas seis meses.

O atleta foi para o Rio de Janeiro, onde se profissionalizou no Fluminense. Com passagens pelo Internacional, Cruzeiro e Ceará, foi no Vitória, em 2016, que fez sua melhor temporada e virou alvo de grandes equipes do futebol brasileiro. No clube baiano, foram 43 jogos e 21 gols.

Sua chegada ao Santos envolve David Braz, que irá ao tricolor gaúcho, junto de mais R$4,5 milhões. A diretoria aguarda o jogador para a realização de exames médicos e assinatura de contrato.