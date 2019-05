Santos recebe sondagens por Kaike Rocha e Guilherme Nunes

A diretoria do Santos trabalha para a chegada de reforços ao clube, porém, é provável que o Peixe negocie a saída de alguns jogadores. Kaike Rocha, recebeu uma oferta do Al-Nassr, dos Emirados Árabes, enquanto Guilherme Nunes, que treina separado da equipe, foi procurado pelo Atlético/GO pela segunda vez.

O promissor zagueiro de 18 anos pode assinar pré-contrato com qualquer equipe a partir de agosto, porém, conforme afirma o Lance, seu desejo é de permanecer na equipe. Além da oferta da equipe árabe, Kaike esteve sendo observado pelo Genoa-ITA. Dono 100% do passe de seu passe, o Santos deve confirmar terça-feira o futuro do atleta.

Guilherme Nunes vive situação diferente, sem espaço com Sampaoli, o jogador deve ser negociado. Há dois meses, o mesmo Atlético/GO tentou a contratação do volante, porém, o dragão não pretende arcar com o salário integral. De acordo com a Gazeta Esportiva, o Santos deve forçar a venda do jogador.

O Santos conta com seis zagueiros em seu elenco. A saída de Kaike pode reduzir a quantidade de atletas para a posição, que ainda tem Cléber Reis, treinando separado. Para a posição de volante, Jobson acabou de ser contratado junto ao Red Bull e deve ocupar a vaga de Guilherme.