Com show de João Pedro, Flu goleia Atlético Nacional e abre boa vantagem na Sul-Americana

Na noite desta quinta-feira (23), o Fluminense recebeu o Atlético Nacional no Maracanã em duelo válido pela partida de ida da 2° fase da Sul-Americana. O resultado não poderia ser melhor. 4 a 1 para o time carioca com show do garoto João Pedro, que marcou três gols. Luciano fez o outro gol tricolor e Hernan Bárcos fez o gol dos visitantes.

O primeiro tempo do Fluminense foi avassalador, logo aos dois minutos, Yony González cruzou na área e João Pedro finalizou de cabeça para abrir o placar para os mandantes. O segundo gol tricolor não demorou muito, cinco minutos depois, Daniel deu um belo passe para João Pedro, que de pé esquerdo tirou do goleiro José Cuadrado. O primeiro ataque perigoso do time colombiano foi aos 10 minutos, Barcos recebeu na entrada da área e tentou encobrir Agenor, a bola explodiu no travessão.

O time carioca não parava de fazer gols, aos 12 minutos, João Pedro fez boa jogada pela esquerda, onde cruzou para a área e Luciano concluiu para fazer o terceiro gol brasileiro. O Atlético Nacional diminuiu após cobrança de pênalti de Barcos aos 18 minutos.

O Fluminense ampliou o placar aos 32 minutos, após jogada de Caio Henrique pela esquerda, onde cruzou para a área, João Pedro cabeceou e a bola explodiu na trave, no rebote, o mesmo empurrou para as redes para fazer o quarto gol. Ainda no primeiro tempo, Yony foi puxado dentro da área por Bocanegra, pênalti que o mesmo cobrou, mas Cuadrado defendeu.

No segundo tempo, a partida perdeu um pouco do ritmo avassalador do primeiro tempo, a primeira grande chance aconteceu somente aos 20 minutos, após grande jogada de Luciano, onde o atacante driblou o zagueiro e finalizou em cima do goleiro colombiano. João Pedro quase fez o quarto gol dele e o quinto do Fluminense. Aos 25 minutos, o jovem de 17 anos recebeu de Caio Henrique, entrou na área e chutou, Cuadrado segurou e salvou os visitantes.

O Fluminense cresceu na partida, aos 35 minutos, João Pedro deu linda caneta em Garcia e deixou Gilberto livre, que soltou o pé e a bola passou perto da trave. Ainda deu tempo para mais uma descida tricolor. No final do jogo, aos 42 minutos, Yony González fez boa jogada pelo lado direito do ataque, que cruzou para a área e Gilberto cabeceou, obrigando Cuadrado a fazer mais uma boa defesa no Maracanã.

As duas equipes voltam a jogar na próxima quarta-feira (29), às 21h30, no estádio Atanasio Girardot, em Medellín. O time brasileiro pode perder até por dois gols de diferença que mesmo assim jogará a próxima fase da Sul-Americana. O Atlético Nacional precisa vencer por 3 a 0 para garantir vaga direta.