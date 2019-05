Após perder para o Inter no primeiro jogo, Léo Condé afirma: ''Faltou um pouco de capricho''

Em duelo válido pela partida de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil, o Paysandu foi até o Beira-Rio enfrentar o Internacional nesta quinta-feira (23) e perdeu por 3 a 1, com dois gols de Guerrero e Rodrigo Lindoso para os mandantes; e Micael para o Papão.

O Paysandu não correu grandes riscos nos minutos iniciais, levou o primeiro gol aos 26 minutos do primeiro e ainda conseguiu empatar a partida no início da segunda etapa. Em coletiva de imprensa após a partida, o técnico Léo Condé comentou sobre a proposta do time no jogo de hoje: ''Era ter a posse de bola, jogar pelos lados do campo, onde a gente entendeu que poderíamos criar dificuldades para o Inter. Talvez faltou um pouco mais de capricho na penúltima bola, no passe. Mas conseguimos envolver em alguns momentos a equipe do Inter com uma boa posse de bola, porém, em termos defensivos a gente oscilou um pouco, teve momentos que conseguimos compactar bem e anular as principais investidas do Inter. Mas teve alguns momentos que até pela qualidade do adversário, pelas movimentações, que estão muito bem articuladas e sistematizada pelo Odair, é um time que se conhece muito bem, tem a qualidade individual, a gente teve um pouco de dificuldade na marcação e acabou que o Inter criou várias oportunidades de gols'', comentou.

O confronto da volta está marcado para a próxima quarta-feira (29), às 19h15, no Mangueirão, em Belém. Para garantir a classificação para as quartas de finais, o Papão precisa vencer por 2 a 0, já o Inter joga por um empate e até uma derrota por um gol de diferença, o coloca na próxima fase.