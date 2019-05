CRB e Vila Nova empatam em confronto de alvirrubros no Rei Pelé

a cEm jogo válido pela 5° rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, CRB e Vila Nova empataram nesta sexta-feira (24) por 1 a 1 no estádio Rei Pelé. Willie marcou para os mandantes; Diego Jussani anotou para os goianos. Com o resultado, as duas equipes ficam momentaneamente na parte de cima da classificação.

Com as duas equipes com pontuações que poderiam atingir o G4 em caso de vitória, o jogo foi bem aberto. Logo aos sete minutos, Gastón Filgueira pegou rebote na cabeça da área e soltou uma bomba, a bola explodiu na trave do goleiro Edson Mardden. O CRB abriu o placar aos 23 minutos. Alisson Farias achou Felipe no corredor, o camisa 10 cruzou para na área e Willie cabeceou no ângulo para fazer um lindo gol para os mandantes.

O Vila Nova teve a chance de empatar aos 34 minutos, após cobrança de falta de Diego Jussani, que soltou um foguete e a bola passou perto do travessão.

A segunda etapa começou movimentada. Logo aos cinco minutos, Alan Mineiro pegou rebote e chutou colocado, a bola pegou mais uma vez no travessão do CRB. Três minutos depois o VIla Nova conseguiu o empate. Diego Jussani soltou uma bomba, a bola desviou em Alisson Farias e morreu no fundo do gol de Edson Mardden.

O time alagoano chegou com perigo aos 17 minutos, após chute do lateral-esquerdo Igor, o goleiro Rafael Santos espalmou. Aos 47 minutos, Juninho recebeu, limpou e finalizou, a bola passou por cima do gol dos donos casa. O último lance de perigo do jogo saiu dos pés de Felipe, aos 49 minutos, o meia do CRB recebeu dentro da área e finalizou cruzado, a bola desviou e passou perto da meta goiana.

O próximo jogo do CRB será na próxima sexta-feira (31), às 20h30 contra o São Bento, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. O Vila Nova joga contra o Londrina no próximo sábado (01), às 16h30 no Serra Dourada.