Luiz Fernando no lugar de Erik e dúvida na lateral: Barroca ensaia equipe para enfrentar o Palmeiras

Eduardo Barroca deve promover aos menos duas mudanças no time que enfrenta o Palmeiras, neste sábado, às 16h, no Mané Garrincha, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro, em relação ao que venceu o Sol de América, pela Sul-Americana.

Artilheiro da equipe no ano, o atacante Erik, emprestado ao alvinegro pelo clube paulista, não pode jogar. Além dele, o zagueiro Carli cumpre suspensão após levar o terceiro amarelo e Rodrigo Pimpão não se recuperou a tempo de uma entorse no tornozelo esquerdo.

Barroca deve começar com Luiz Fernando, muito elogiado pelo treinador após o jogo de quarta-feira, no lugar de Erik. Na defesa, o zagueiro Marcelo Benevenuto deve formar a dupla de zaga com Gabriel. Na frente, Leo Valencia deve ser mantido no lugar de Pimpão, que já havia sido ausência no Paraguai.

A única dúvida do técnico alvinegro está na lateral direita, com a possibilidade Marcinho voltar a equipe no lugar do jovem Fernando.

Com isso, a provável escalação do Botafogo para enfrentar o Palmeiras é: Gatito; Fernando, Gabriel, Marcelo e Gilson; Cícero, Alex Santana, João Paulo e Leo Valencia; Luiz Fernando e Diego Souza.