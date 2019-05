Autor do gol, Wellington Pta destaca seu posicionamento: "Tinha que estar mais fixo"

Fortaleza e Botafogo-PB iniciaram na noite desta quinta (23) a tão esperada final da Copa do Nordeste. O jogo realizado no Castelão, acabou com vitória dos donos da casa por 1 a 0, gol de Wellington Paulista, as duas equipes buscam o título inédito da competição.

Com um Castelão lotado, o Fortaleza conseguiu sair na frente na decisão regional, porém não foi nada fácil. Mesmo tendo o melhor ataque da competição, o tricolor sofreu bastante para furar a melhor defesa da Copa do Nordeste. Só aos 34’ do segundo tempo, Wellington Paulista marcou para o time da casa.

Após o jogo, o autor do gol revelou que levou um chamado do técnico Rogério Ceni no intervalo por não se encontrar dentro da pequena área, também comentou que para esse jogo, precisou jogar de maneira diferente:

“Final de campeonato, eu tenho que ajudar meus companheiros de todas as formas possíveis. Hoje fiquei um pouquinho mais fixo na área, tinha que estar mais fixo para ajudar meus companheiros. Até porque tinha o Romário, Edinho, Osvaldo, jogadores que podem fazer essa função. Então trabalhei para que pudesse fazer o gol."

O atacante tricolor elogiou o Botafogo-PB e informou o que a equipe tricolor precisar para que também possa sair vitoriosa no jogo da volta e consequentemente campeã.

“É difícil porque a gente sabe que é um time de qualidade, a gente sabia da capacidade do time adversário, sabíamos que eles iam fazer um grande jogo. E não vai ser diferente lá, a gente vai ter que trabalhar muito para que possa vencer lá também.”

O jogo de volta será no dia 29, no estádio Almeidão, na Paraíba. O Fortaleza joga com a vantagem do empate para ser campeão pela primeira vez da competição.