Raio-X: análise tática da vitória do Fortaleza sobre o Botafogo-PB

Deu Leão! O Fortaleza venceu, na noite desta quinta-feira (23), o Botafogo-PB por 1 a 0, na Arena Castelão, e abriu vantagem na decisão da Copa do Nordeste. Mesmo com o resultado, o Tricolor de Aço sentiu inúmeras dificuldades na partida. Aqui, faremos uma análise tática de como se desenhou o confronto de ontem.

Não demorou para a partida ter seu panorama definido. Após o início do jogo, o Botafogo-PB perdeu a posse de bola para o Fortaleza e colocou em prática sua proposta: marcar com a equipe toda no campo de defesa, fechando os espaços para impedir uma troca de passes do Leão.

A marcação foi muito bem definida. Evaristo Piza armou uma linha com cinco homens à frente do goleiro Saulo, sendo eles: Israel, Donato, Wellington Cézar, Lula e Fábio Alves. Em seguida, uma outra barreira foi composta por Clayton, Marcos Vinícius, Juninho e Dico. Nando, por sua vez, ficou isolado na frente.

Enquanto isso, o Fortaleza tentou impor seu jogo. Sempre com uma proposta ofensiva, Rogério Ceni adiantou os defensores para o meio-campo, mas não conseguiu trocar passes como habitualmente faz diante dos adversários. O posicionamento defensivo do Botafogo-PB forçava o Leão a distribuir a bola por elevação, desagradando o treinador Tricolor.

No primeiro tempo, o Fortaleza explorou a fragilidade das laterais do Botafogo-PB. Israel e Fábio Alves, além de não serem unanimidade entre os torcedores, apresentam falhas defensivas desde o início da temporada. Entretanto, a equipe da casa não acertava o último passe. Isso acarretou numa demora na criação de uma jogada perigosa para Saulo.

Se os laterais botafoguenses apresentaram erros defensivas, pelo lado do Fortaleza não foi diferente. Bruno Melo não fez uma boa partida, pareceu nervoso desde o apito inicial. Tinga não teve trabalho e, quando acionado, apareceu bem no ataque e quase marcou um gol de cabeça na única chance clara do Leão na etapa inicial.

Precisando do resultado, o Fortaleza partiu para cima do Botafogo-PB na etapa final. Diante da dificuldade na participação do meio-campo na criação de jogadas, Rogério Ceni colocou Dodô no lugar de Araruna e Marcinho na vaga de Osvaldo, que não fez uma boa partida e foi anulado pela marcação do Belo.

Evaristo Piza, por sua vez, tirou Dico, que fez uma de suas piores partidas com a camisa Alvinegra, e colocou Enercino. O meia entrou bem e deu trabalho para a defesa do Fortaleza. Ofensivamente, foi um dos poucos pontos positivos do Botafogo-PB no jogo. Foi através dele, numa jogada pelo lado esquerdo, que Marcos Vinícius teve a principal oportunidade do Belo, mas desperdiçou.

Mesmo sem ter êxito na maioria das ações ofensivas, o Fortaleza conseguiu chegar ao gol. Numa rara falha do sistema defensivo do Botafogo-PB, Edinho dominou na área e bateu para o meio. Wellington Paulista apenas empurrou para as redes.

A equipe da casa ainda queria ampliar. Rogério Ceni colocou Coutinho no lugar de Romarinho, que deixou o campo bastante cansado. Evaristo Piza, apostando num contra-ataque, promoveu a entrada de Paulo Renê e Júnior nas vagas de Marcos Vinícius e Clayton, mas as modificações não impactaram na partida.

Nenhuma chance clara de gol foi registrada. O primeiro confronto da decisão da Copa do Nordeste terminou com a vitória do Leão. O segundo capítulo será escrito na próxima quarta-feira (29), às 21h30, no estádio Almeidão, em João Pessoa.

Neste final de semana, Fortaleza e Botafogo-PB voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro. Ambos os times jogam no domingo (26). O Belo enfrenta o Imperatriz, às 17h, na capital paraibana, pela Série C. Mais tarde, às 19h, pela primeira divisão, o Tricolor de Aço recebe o Vasco na Arena Castelão.