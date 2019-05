Quase lá! Internacional derrota Paysandu e leva vantagem para o duelo de volta da Copa do Brasil

Diante da sua torcida, o Internacional venceu Paysandu por 3 a 1, na noite desta quinta-feira (23), no Beira-Rio, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Paolo Guerrero, duas vezes, e Rodrigo Lindoso garantiram o triunfo. Já Micael descontou para o Papão.

Com o resultado, o colorado foi o primeiro mandante a ganhar dentro dos seus domínios. Todos os demais times acabaram tropeçando. Para corar, Guerrero assumiu a artilharia do inter na temporada: sete gols.

Colorados donos das ações

A equipe da casa dominou a primeira etapa com 62% e arriscou mais os chutes: 4 contra zero do Papão. Logo no início, D'Alessandro enfiou para Guerrero pelo meio. O atacante arriscou de fora da área, a bola quicou e Mota conseguiu segurar. Aos 10', Nonato tocou para o camisa 10, que invadiu a área e cruzou rasteiro. Nico chegou de carrinho, mas a bola passou por ele.

O time alviceleste tentou reagir. Diego Rosa avançou pela direita, tentou passar no meio de dois. O meia chuta em cima de Lindoso e ganhou escanteio. Aos 25', D'Alessandro tocou para Nico, que ajeitou para Guerrero. O camisa 9 invadiu a área e finalizou forte, sem chances para o goleiro. No decorrer da etapa, a arbitragem anulou dois tentos de cada lado devido a posição irregular.

Inter dorme no ponto, mas triunfa

Os visitantes vieram com outro ânimo para o segundo tempo. Collaço enfiou para Primão dentro da área, que chutou em cima de Lindoso e ganhou o escanteio. Após a cobrança, a zaga colorada afastou. No rebote, o lateral cruzou da esquerda e Micael desviou para dentro das redes. Com a igualdade no marcador, o mandante partiu para a virada e o ímpeto do Papão diminuiu. D'Alessandro fez lançamento, Guerrero cabeceou e Mota defendeu à queima roupa. Logo em seguida, Parede mandou no alto e o arqueiro salvou com a ponta dos dedos.

Aos 11', Emerson aproveitou cobrança de escanteio e escorou de cabeça, Lindoso ficou com a sobra e chutou para o fundo do gol. Dez minutos depois, Edenilson alçou na área, Parede tocou para de cabeça Guerrero, que finalizou sozinho, mas manda para fora. Contudo, o peruano não cometeu o mesmo erro aos 33'. Sóbis cruzou na área, e o atacante subiu mais que a zaga para ampliar a diferença colorada. 3 a 1.

Como fica?

Sem o gol qualificado, o Internacional está com um pé na semifinal. Para evitar, o Paysandu precisa vencer por três de diferença. Na próxima quarta-feira (29), o Papão recebe o time gaúcho, às 19h15, no Mangueirão.