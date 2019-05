Santos volta à Vila e conta com bom retrospecto para enfrentar Internacional

O Santos voltará a jogar em sua casa neste domingo (26), às 16h, contra o Internacional, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece 24 dias depois do último compromisso da equipe na baixada santista, quando venceu o Fluminense por 2 a 1, na segunda rodada do torneio nacional.

A equipe santista tentará se recuperar no torneio, após a goleada sofrida para o rival Palmeiras, no último sábado (18), por 4 a 0, no Pacaembu. Mas se o retrospecto na Vila este ano é imbatível, com quatro vitórias em quatro jogos, os gaúchos mostraram nos duelos recentes que será um jogo difícil.

Peixe 100% na Vila em 2019

Devido às obras de modernização do estádio no começo do ano, o Santos atuou muito mais vezes no Pacaembu, o que resultou em apenas quatro partidas no Urbano Caldeira, mas quatro embates em que o Peixe saiu vitorioso.

19/01 Santos 1 x 0 Ferroviária – Campeonato Paulista

11/04 Santos 3 x 0 Atlético-GO – Copa do Brasil

17/04 Santos 2 x 0 Vasco – Copa do Brasil

02/05 Santos 2 x 1 Fluminense – Copa do Brasil

São quatro jogos, quatro vitórias, além de ter marcado oito gols e sofrido apenas um. O artilheiro desta fase vitoriosa do Peixe é o uruguaio Carlos Sánchez, que marcou três vezes.

Um visitante indigesto

Se por um lado a fase do Santos é impecável, do outro um visitante que costuma incomodar a equipe em jogos na Vila, isso porque o Internacional venceu três dos últimos cinco jogos contra o Peixe na vila.

02/11/2014 Santos 1 x 2 Internacional – Campeonato Brasileiro

27/09/2015 Santos 3 x 1 Internacional – Campeonato Brasileiro

29/05/2016 Santos 0 x 1 Internacional – Campeonato Brasileiro

28/09/2016 Santos 2 x 1 Internacional – Copa do Brasil

10/06/2018 Santos 1 x 2 Internacional – Campeonato Brasileiro

O confronto entre as equipes é historicamente equilibrado, em 74 jogos, cada equipe venceu 27 vezes cada e os times têm 94 gols marcados. O duelo acabou empatado em 20 oportunidades.

Além da vantagem recente da equipe gaúcha contra o Santos, o confronto entre as equipes vale briga direta pelas primeiras posições do Brasileirão. O Santos é o quarto colocado, com dez pontos, enquanto o Internacional, vem na quinta colocação, com um ponto a menos, mas com duas vitórias em seus dois últimos jogos.