Flamengo dificulta saída de Uribe para o Santos

raianDurante as primeiras semanas de janeiro, o presidente do Santos, José Carlos Peres fez jogo duro com o Flamengo, na negociação envolvendo o centroavante Bruno Henrique ao time da Gávea. No entanto, a diretoria rubro-negra utiliza da mesma tática para liberar Uribe, visto que, o desespero é da parte do Santos em contar com o jogador. O colombiano é terceira opção para o ataque do clube carioca.

A ideia inicial do Peixe era a contratação por meio de empréstimo, mas as conversas salariais os e o desejo do Fla em lucrar com o negócio emperraram por alguns dias o acordo. O Santos, que não possui tanta verba para investir, e o Flamengo quer cerca de R$6 milhões pelo atleta. No entanto, a diretoria do Alvinegro Praiano tenta descontar das parcelas de Bruno Henrique para concluir a transação.

Segundo afirma a Fox Sports, o Santos deve abrir mão de uma das parcelas de junho ou de 2020. Por enquanto, o negócio prevê que o Flamengo pague R$4 milhões neste ano e mais R$11 milhões em janeiro aos cofres santistas.

Uribe já teve contato com o técnico Jorge Sampaoli e deve ser anunciado até o dia 31. Apesar da lentidão intencional do rubro-negro, a transferência está perto de ser confirmada. O colombiano de 31 anos, fez apenas dois gols na temporada, em 14 jogos.