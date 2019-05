Diante de quase 40 mil torcedores, Rodrigão brilha e garante vitória do Coritiba sobre Cuiabá

Na manhã deste sábado (25), Coritiba e Cuiabá se enfrentaram no Couto Pereira, que recebeu quase 40 mil torcedores, em jogo válido pela sexta rodada da Série B. O Coxa venceu por 2 a 1. Os gols da vitória foram marcados por Rodrigão. Júnior Todinho marcou para o Cuiabá.

O Coritiba teve a primeira chance aos oito minutos, com Rafinha. O meia recebeu, driblou a zaga do Cuiabá, mas quando invadiu a área, a arbitragem parou o lance alegando impedimento.

Aos 10, o Coxa abriu o placar com Rodrigão. O atacante tabelou com Rafinha, invadiu a área e bateu para o gol, sem chances para o goleiro Victor Souza. Foi o quarto gol do artilheiro da equipe na série B.

O Cuiabá teve a chance do empate aos 18’, após Jean Patrick sofrer falta frontal ao gol do Coritiba. O próprio volante cobrou, mas a bola parou na barreira. Aos 23’, após cobrança de escanteio na área, Rodrigão tentou o cabeceio, mas a bola foi para fora. No lance seguinte, o atacante sofreu falta.

Aos 33’, o Coxa teve a chance de ampliar com Patrick Brey. O meia tabelou com Rodrigão, mas o goleiro Victor Souza saiu do gol e fez a defesa. O atacante continuou participando das principais jogadas e aos 35’, William Matheus puxou o contra-ataque e antes que ele pudesse receber o passe, a defesa do Cuiabá cortou.

O último lance de perigo do primeiro tempo foi do Cuiabá, aos 45’. Felipe Marques tocou para Júnior Todinho, que desviou de cabeça para o gol. Mas a bola acabou indo para fora.

O Coxa começou o segundo tempo atacando e aos dois minutos, assustou em jogada entre Patrick Brey e Rodrigão. O meia tentou o passe para o atacante, mas Toty apareceu para fazer o corte. Aos seis, o Cuiabá respondeu com Toty. Após tabela com Caio Dantas, o lateral chutou rasteiro e Wilson fez ótima defesa, evitando o empate.

Aos 13’, o Cuiabá teve outra chance com Felipe Marques, que recebeu o passe de Escudero, invadiu a área, mas foi travado na hora do chute. O zagueiro Alan Costa fez o corte. Mas no lance seguinte o empate saiu. Em jogada iniciada com Felipe Marques ainda na defesa, Júnior Todinho marcou o gol do Cuiabá. Após a bola ser levantada na área, o atacante mandou para o gol.

Aos 26’, após cobrança de escanteio, Alan Costa resvalou de cabeça e a bola sobrou com Rafinha, que furou na hora do chute. No entanto, o meia estava em posição irregular.

Aos 35’, Rodrigão marcou seu segundo gol na partida. Depois de cobrança de falta, a bola foi desviada por ele e o Coxa voltou a estar em vantagem na partida. Com o gol, o atacante empatou com Hernane na artilharia do campeonato, com cinco gols.

O Cuibá ainda teve mais dois lances de perigo na partida. Aos 38’, após cobrança de falta, a bola bateu na defesa do Coxa e os jogadores pediram pênalti, mas o árbitro mandou seguir. Já aos 49’, Caio Dantas cabeceou e a bola passou perto da trave.

Com a vitória, o Coritiba chegou aos oito pontos e subiu para a quinta posição, ultrapassando, inclusive o adversário. O Cuiabá possui os mesmos pontos, mas tem desvantagem no saldo de gols. Com isso, a equipe agora ocupa o sexto lugar na tabela.

Na próxima rodada, o Coritiba enfrenta o América-MG, na segunda (03). A partida será no Independência, às 20h. Já o Cuiabá recebe a Ponte Preta no sábado (01), na Arena Pantanal, às 19h. Os confrontos são válidos pela sétima rodada da competição.