Felipão elogia atuação do Palmeiras, mas aponta: "Deveríamos ter mais calma"

Na tarde deste sábado (25), o Palmeiras derrotou o Botafogo por 1 a 0, no Mané Garrincha, em Brasília-DF. Com o resultado positivo na sexta rodada, o Alviverde segue na liderança do Brasileirão com 16 pontos ganhos. Mesmo com o placar apertado, o técnico Luiz Felipe Scolari aprovou a apresentação palmeirense no fim de semana.

"Nós fizemos um bom jogo em todos os momentos. No fim do jogo que nós tivemos uns momentos de algumas desatenções, poderíamos ter um pouco mais de calma e chegar com uma melhor oportunidade para fazer o segundo gol."

Felipão também elogiou a equipe treinada por Marcelo Barroca, exaltando a organização tática dos cariocas. Mas não deixou de apontar um pequeno erro palestrino.

"O Botafogo tem uma maneira de jogar que gostei bastante. Ganhamos de uma equipe altamente organizada e com qualidade técnica. Acho que o Palmeiras fez uma boa exibição do princípio ao fim, só uns detalhes que deveríamos ter mais calma no fim do jogo."

Deyverson também foi pauta de uma das perguntas feitas ao treinador do Palmeiras, que elogiou a evolução do atacante.

"Ele vem dando uma ajuda muito grande à equipe do Palmeiras em todos os sentidos, tanto defensivamente quanto ofensivamente pelo espírito e pela luta. Ele complementa algumas situações que outros jogadores não têm."

O próximo compromisso do Palmeiras é na quinta-feira (30), às 20h, diante do Sampaio Corrêa, no Allianz Parque, pelo confronto de volta das oitavas da Copa do Brasil. Já pela Série A, a equipe alviverde paulista visita a Chapecoense no domingo (26), às 16h.