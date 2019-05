Oficial: Marinho é jogador do Santos

Marinho assinou contrato e é o novo jogador do Santos. O atacante chega à Vila Belmiro por três anos e meio, sendo incluído na negociação do clube paulista com o Grêmio, que vai levar o zagueiro David Braz e mais R$ 4,5 milhões.

Marinho é visto pelo clube como substituto de Rodrygo, que se apresenta ao Real Madrid após a Copa América, em julho. Houve outras tentativas de fechar com jogador, quando estava no Vitória, e no ano passado, quando estava no Changchun Yatai, da China.

Revelado pelo Fluminense, em 2008, Marinho rodou em grandes clubes do país, como o Internacional e o Cruzeiro. A grande chance na carreira foi no Vitória, onde foi o destaque da equipe no Campeonato Brasileiro de 2016.

FICHA TÉCNICA:

Nome: Mário Sério Santos (Marinho)

Idade: 28 anos

Local de nascimento: Penedo, Alagoas

Peso e Altura: 65kg/1,69 cm

Posição: Atacante (Ponta)

Clubes anteriores: Fluminense-RJ, Internacional-RS, Caxias-RS, Paraná-PR, Goiás-GO, Ituano-SP, Náutico-PE, Ceará-CE, Cruzeiro-MG, Vitória-BA, Changchun Yatai-CHINA e Grêmio-RS.