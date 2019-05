Autor dos três gols do Sport, Brocador destaca: "Espero poder estar fazendo muito mais"

Em jogo eletrizante na Ilha do Retiro, com direito a “hat-trick” de Hernane Brocador, Sport e Londrina se enfrentaram na noite desta sexta (24) pela quinta rodada da série B. A equipe pernambucana conseguiu uma vitória suada e importante por 3 a 2 e com isso, dormirá no G4 da competição.

Após o término do jogo, o Brocador analisou a partida do Sport e comentou sobre o empate que o time sofreu após estar vencendo a partida por 2 a 0:

“Hoje por pouco não saímos com um empate daqui também, a gente sabia que estávamos jogando com uma equipe muito qualificada, mas graças a Deus conseguimos fazer o terceiro gol.”

Depois de sofrer com dificuldades e falta de gols na temporada passada, o atacante vem mostrando que essa má fase ficou para trás, o camisa 9 falou como superou a seca de gols para se tornar hoje, o artilheiro do clube na temporada:

“Passei um momento muito difícil no Sport e eu falei que tinha muito pra fazer ainda nesse clube e Deus me abençoou. Agradeço todo dia por estar fazendo gols e ajudando a equipe do Sport. Espero poder estar fazendo muito mais gols.”

Com os três gols dessa noite, Hernane agora soma cinco se tornando o artilheiro isolado da série B. O rubro-negro que segue invicto na competição, viaja até o Paraná, onde enfrenta o Operário-PR no dia 28, às 19h15. Já o Londrina joga mais uma vez fora de casa, agora contra o Vila Nova no dia 1 de junho, às 16h30.