Em estreia de Loss, Vitória fica apenas no empate contra o Atlético-GO

Atlético-GO e Vitória se enfrentaram no estádio Antônio Acciolly, em Goiânia, neste domingo (26) pela quinta rodada da série B em situações opostas na tabela e ficaram no empate em 1 a 1. O dragão buscava a vitória em casa para voltar ao G4, já o leão, que estreava o seu novo técnico, Osmar Loss, precisava do resultado positivo para sair da zona de rebaixamento. Os gols foram feitos por Mike para os donos da casa e Everton Sena, para os baianos.

A partida iniciou como os dois times se estudando e com a equipe da casa oferecendo perigo ao goleiro Ronaldo. Porém, foram os visitantes que abriram o placar. Após escanteio cobrado, o zagueiro e capitão do Vitória, Everton Sena subiu no terceiro andar para cabecear a bola para o fundo do gol.

Após o gol do Leão da Barra, o Atlético-GO voltou a pressionar a equipe baiana, e com mais posse de bola comandou o primeiro tempo. Porém este domínio não resultou em gols. O dragão só chegou com perigo aos 39’ com Matheusinho chutando de fora da área para uma grande defesa de Ronaldo.

Empate e expulsão atleticana

Só no início da segunda etapa que o dragão conseguiu marcar, quando Jarro Pedroso sofreu pênalti e Mike empatou o jogo para o Atlético-GO, o atacante é o artilheiro do time na temporada com dez gols.

Com a partida truncada e de pouca inspiração por ambas equipes, o jogo deu uma esfriada, mas voltou a esquentar quando aos 37’ o Atlético-GO ficou com menos um jogador. Matheusinho foi expulso após carrinho em Dudu Vieira, e com mais jogadores em campo, foi a vez do Vitória iniciar uma pressão no jogo, com direito a bola salva em cima da linha pela defesa goiana e grande defesa de Kozlinski aos 49’.

Resultado ruim para as duas equipes

Mesmo com tantas finalizações, o jogo acabou mesmo empatado em 1 a 1. O Vitória, time do estreante Osmar Loss, permanece na zona do rebaixamento e agora soma apenas quatro pontos, o time baiano terá mais um jogo difícil em casa, onde enfrenta o Bragantino no dia 31 às 21h30. Já o Atlético-GO fecha a rodada fora do G4 e joga fora de casa contra o time do Figueirense, também no dia 31, às 19h15.