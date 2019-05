Opostos! Em busca da primeira vitória, CSA recebe um Goiás que almeja G-4 do Brasileiro

Depois de jogar duas rodadas seguidas no sul do Brasil, o CSA volta a Maceió após quase três semanas para enfrentar o Goiás nesta segunda-feira (27), às 20h, pela sexta ronda do Brasileirão. O duelo marca o reencontro dos clubes após a Série B de 2018. De um lado, os mandantes querem fugir do rebaixamento, e do outro, os visitante almejam entrar no G-4.

CSA com uma mudança

Com três empates e duas derrotas, o Azulão tem a chance de vencer a primeira neste Brasileirão. Durante a semana, o treinador Marcelo Cabo concentrou os treinamentos na transição da zaga para o ataque, exigindo bastante de Matheus Sávio e Didira. No time titular, haverá apenas uma alteração: Maranhão entrando no lugar de Madson, no meio de campo. No ataque, Patrick Fabiano segue como centroavante.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CSA: Jordi; Apodi, Gerson, Castán e Carlinhos; Naldo, Nilton, Didira e Matheus Sávio; Maranhão (Madson) e Patrick Fabiano. Técnico: Marcelo Cabo.

Goiás com troca no ataque

Fazendo um bom início de Série A, com três vitórias e duas derrotas, o Esmeraldino aposta em sair de Alagoas com um bom resultado e chegar no G-4. Para isso, o técnico Claudinei Oliveira fará duas alterações em relação a vitória sobre o Botafogo por 1 a 0. Yago entra no lugar de Léo Sena, machucado, e Kaíke ganha a vaga de Júnior Brandão, suspenso pelo terceiro amarelo.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GOIÁS: Tadeu; Daniel Guedes, David Duarte, Yago e Jefferson; Geovane, Yago Felipe e Giovanni Augusto; Leandro Barcia, Kayke e Michael. Técnico: Claudinei Oliveira.

Retrospecto

Na temporada passada, pela Série B, cada time venceu uma vez. O CSA levou a melhor em Maceió ao derrotar os goianos por 2 a 1. No returno, o Goiás ganhou em casa por 3 a 0. Vale lembrar que único confronto entre ambos na primeira divisão foi em 1974. Jogando em Goiânia, os esmeraldinos venceram por 4 a 0.