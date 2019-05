Com situações parecidas, Cruzeiro busca se recuperar diante da Chapecoense pelo Brasileiro

Partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no Independência, em Belo Horizonte.

INCIDENCIAS : Partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no Independência, em Belo Horizonte.

O Cruzeiro recebe a Chapecoense, na noite deste domingo (26), no Independência, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe celeste está quatro partidas sem vencer: duas pela principal competição nacional, uma na Libertadores e um pela Copa do Brasil. Do outro lado, o Verdão do Oeste também anda em situação complicada. Até o momento, conquistou apenas um triunfo e abre a zona de rebaixamento.

Raposa com luz vermelha

O time estrelado só pensa em vencer ou vencer. Com um desempenho abaixo do esperado e mirando uma reabilitação, o treinador Mano Menezes teve uma semana de preparação para colocar a casa em ordem.

Tirando o lateral-direito Orejuela que sofreu um trauma no e passou por uma cirurgia na última quarta-feira. Após cumprir suspensão, Edílson está à disposição do comandante gaúcho.

Experiente, o goleiro Fábio destacou a dificuldade do confronto e frisou que o grupo terá que sobressair para o Cruzeiro encontrar o caminho das vitórias.

“A Chapecoense não tem nada a ver com nosso momento difícil. Eles estão preocupados em fazer o melhor para a equipe deles e já tiveram a oportunidade de sair com a vitória outras vezes, fazer bons jogos, coisa natural do futebol brasileiro. É uma equipe forte e que nos últimos anos mostrou isso com belos jogos, belas temporadas, consistente. O Cruzeiro sabe dessa dificuldade. Para ganhar da Chapecoense vamos ter que correr muito, estarmos bem postados taticamente, e sobressair na qualidade do grupo”.

Provável escalação: Fábio; Edílson, Dedé, Léo, Dodô (Egídio); Henrique, Lucas Romero; Robinho, Rodriguinho, Pedro Rocha; Fred.

Chape sob desconfiança

Na 17ª posição, a Chapecoense soma três derrotas, um empate e uma derrota. Com o resultado, Ney Franco começa a ficar pressionado. Sem Douglas, que está suspenso, o treinador terá o restante da equipe para poder escalar.

No entanto, o Verdão encontrou dificuldades para chegar em Belo Horizonte. Devido as situações climáticas, o voo acabou sendo cancelado e acabou desembarcando em terras mineiras no sábado (25).

O Zagueiro Gum exaltou a qualidade dos adversários, mas ressaltou que a Chape precisa somar pontos fora de casa e assim conseguir melhorar a situação.

“O Cruzeiro tem uma grande equipe, com um treinador que está há tempo e fazendo um grande trabalho. Mas vem num momento pressionado, com resultados que não foram satisfatórios pra eles. Isso aumenta a responsabilidade pros dois lados. (...) Nós precisamos somar pontos foras. É um jogo difícil, mas pensando no nosso lado, estamos muito incomodados com a nossa pontuação. (...) Precisamos dar uma resposta pra nós mesmos e depois, naturalmente, para o nosso torcedor”.

Provável escalação: Tiepo; Caíque Sá, Gum, Douglas e Bruno Pacheco; Márcio Araújo, Elicarlos e Campanharo; Arthur Gomes, Rildo e Everaldo.

Arbitragem

Dewson Fernando Freitas da Silva (PA/Fifa) é o dono do apito, auxiliado por Alessandro Alvaro Rocha de Matos(BA) e Fabricio Vilarinho da Silva (GO). O VAR será comandado por Rodrigo Nunes de Sá (RJ).