Grêmio supera Atlético-MG no Sul e conquista primeira vitória no Brasileirão

Diante de sua torcida, o Grêmio bateu o Atlético-MG e conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Em partida válida pela sexta rodada, o Tricolor teve mais volume de jogo e com boa atuação coletiva, venceu por 1 a 0. O único tento foi marcado por Felipe Vizeu.

Só Grêmio!

A primeira etapa foi completamente dominada pelo Tricolor. Logo aos dois minutos a equipe trocou passes e a bola ficou para Maicon finalizar da entrada da área e Victor fazer boa defesa. Na sequência, após cobrança de escanteio, o goleiro do Atlético afastou mal e Jean Pyerre aproveitou para limpar e finalizar, mas Fábio Santos apareceu para impedir o gol.

No decorrer da partida, o mandante continuou buscando espaços para furar a defesa do Atlético-MG, que veio a campo fechado. As tentativas continuaram na bola parada. Aos 14', Jean Pyerre cobrou falta perto do gol de Victor. Na sequência, em após cobrança de escanteio, Everton pegou na entrada da área e mandou no canto, obrigando Victor a fazer boa defesa.

O Galo, que até então quase não havia tocado na bola na Arena, esperando uma oportunidade de armar o contra-ataque, chegou pela primeira vez. Luan aproveitou cruzamento de Patric e finalizou, mas Paulo Victor fez boa defesa para salvar a equipe da casa. Na resposta gremista, Juninho Capixaba deixou para Jean Pyerre que mandou na zaga. No rebote ele mandou para fora. E o Grêmio continuo parando no goleiro Victor. Aos 29', André dominou e finalizou, mas o goleiro do atleticano fez a defesa.

Já nos minutos finais da primeira etapa, o árbitro, com auxílio do VAR, marcou pênalti para o Grêmio. Na cobrança, André tirou de Victor, mas errou o alvo, desperdiçando a chance.

A "mão do treinador"

No intervalo Renato promoveu duas alterações. Tirou Alisson e André, e colocou Diego Tardelli e Felipe Vizeu. A alteração rendeu bons frutos logo no primeiro minuto. Após cobrança de escanteio, a bola ficou para Felipe Vizeu, que dominou e mandou a bomba, sem chances para Victor, abrindo o placar. Na frente no placar, o Tricolor continuou com o domínio do jogo, mas sem levar grande perigo. Só aos 19', Juninho Capixaba cruzou na área e Jean Pyerre apareceu para tocar para Tardelli, que finalizou, mas a defesa adversária ficou com a bola.

Em desvantagem, o Alvinegro passou a procurar espaços e ir ao ataque. Aos 27', Patric e Geuvânio trocaram passes. O atacante bateu da entrada da área e Paulo Victor apareceu para fazer boa defesa, evitando o empate. Na sequência Geuvânio soltou a bomba de novo da entrada da área e o goleiro gremista salvou mais uma. Apesar do susto, o Grêmio administrou o restante da partida e garantiu a vitória. Foi a primeira da equipe no Campeonato Brasileiro.

E agora?

Com a vitória o Grêmio deixou a zona de rebaixamento, ficando na 16ª colocação, com cinco pontos. Na próxima rodada a equipe enfrenta o Bahia, às 19h de sábado. O Atlético é vice-líder, com 12 pontos e no próximo domingo recebe o CSA, no Independência.