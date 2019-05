Após derrota para Ponte, Matheus Costa aposta em sequência como mandante para recuperar o Paraná

O Paraná saiu na frente contra a Ponte Preta em partida válida pela quinta rodada da Série B do Brasileirão, no estádio Moises Lucarelli, em Campinas, mas a macaca é quem garantiu os três pontos com uma virada inacreditável. Com o resultado de 4 a 2, o time paranaense perdeu a chance de subir na tabela e melhorar a situação com os torcedores.

O técnico do Paraná, Matheus Costa, em entrevista à Banda B e Transamérica, analisou os principais momentos da equipe e também os erros que levaram à derrota.

"Uma partida franca. Nós sofremos com a imposição da Ponte no segundo tempo, estávamos muito bem organizados no momento defensivo, quando a gente tinha com a bola no primeiro tempo. Quando tinha a bola tentava criar situações pra chegar o gol e no segundo tempo a gente sofreu com a imposição da Ponte, eles foram muito felizes em dois lances, finalizações indefensáveis".

Mesmo com erros, o comandante afirma que vê uma melhora na equipe e qual é o principal objetivo na competição.

"Muito difícil falar nesse momento, a gente sabe do nosso trabalho que vem acontecendo no dia a dia, é uma sequência que a gente vem realizando, mas sempre temos que estar pontuando, na parte de cima da tabela, hoje já se vê uma equipe buscando, brigando, lutando, sendo competitiva. Acredito que hoje foram pequenos detalhes que fizeram com a gente não saísse daqui com o placar positivo. Acredito no potencial desse elenco. É manter o trabalho" - complementou.

O treinador também falou sobre a importância da sequência que tem pela frente nas próximas rodadas com jogos em Curitiba, e que pretende aproveitar o fator casa o máximo.

"A gente agora fica em uma sequência sem vitórias, temos que nos mobilizarmos para vir essa vitória agora em sequência. O mais importante que eu falei para eles é a nossa chama continuar acesa, a gente mostrar que é uma equipe que quer vencer e que ta brigando jogo a jogo, se dedicando muito no dia a dia, fazendo a nossa parte para que realmente essas vitórias aconteçam. Agora é aproveitar essa sequência em Curitiba para continuar buscando os três pontos".

O clube segue em 13ª colocação na tabela, com seis pontos. No próximo fim de semana, o Paraná enfrenta o Oeste, em casa no Durival Britto, às 11h, pela sexta rodada do Brasileirão Série B.