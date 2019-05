Santos e Inter se enfrentam na Vila Belmiro em "jogo de seis pontos"

No próximo domingo (26), o Santos recebe, na Vila Belmiro, o Internacional, pela 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O retrospecto entre as equipes é de um equilíbrio. São 74 jogos, com 27 vitórias para cada lado, além de 20 empates. Os gols também se igualam, 94 para cada um.

Para a partida, já estão vendidos cerca de 8000 ingressos para esse jogo. O Santos confia em um Vila Belmiro lotada para o jogo. O Peixe e o Colorado protagonizam uma partida de seis pontos. Com 10 pontos ganhos, o Santos está um ponto e uma posição à frente de seu adversário.

Marinho anunciado

No último sábado (25) o Santos anunciou a contratação de Marinho. O atacante que é visto como substituto já treinou com a equipe da baixada, mas ainda não poderá ser utilizado, pois seu nome não apareceu no Boletim Informativo Diário da CBF (BID).

Além do novo atacante, os desfalques da equipe são: Derlís González e Alison. Ambos os jogadores receberam o terceiro cartão amarelo na derrota contra o Palmeiras e cumprirão suspensão automática.

Eduardo Sasha, que ficou fora do jogo contra o rival alviverde, já diz estar recuperado e pronto para ir para campo: "Acabei sentindo no treinamento em Belo Horizonte (contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil). Achamos em conjunto que era melhor ficar fora do que perder três ou quatro partidas. Foi um desconforto que senti e achamos melhor segurar, tratei por quatro, cinco dias e estou bem melhor".

O provável Santos é: Vanderlei, Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca, Jean Lucas, Carlos Sánchez e Jean Mota (Eduardo Sasha); Rodrygo e Soteldo.

Nove meses sem vencer fora

Sim, essa é a marca (negativa) que o Internacional alcançou no Campeonato Brasileiro. Nove meses sem vencer fora de casa. Apesar de estar invicto em casa no Campeonato, o Inter conseguiu sua última vitória em domínios adversários em agosto passado. Em 2019, o Colorado já foi derrotado por Chape e Palmeiras fora de casa.

Zeca é o desfalque certo do Internacional. O lateral levou o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática. D’Alessandro é uma dúvida para a partida, por conta de sua sequência de três jogos.

O provável Internacional é: Marcelo Lomba, Zeca, Emerson Santos, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Nonato, D'Alessandro (Sarrafiore) e Nico López; Paolo Guerrero.