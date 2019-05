Fora de casa, Botafogo-SP bate Operário-PR e assume liderança provisória da Série B do Brasileirão

No último sábado (25), o Operário recebeu o Botafogo-SP no Estádio Germano Krüger pela 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time visitante venceu a partida por 2 a 0, com gols de Julio Cesar e Henan.

Dentro da partida, ambos os times oscilaram, tendo momentos bons e ruins. O Operário agora chega a 3 jogos sem marcar gols, ficando na 17ª posição, com quatro pontos. Já o Botafogo-SP assume a liderança, somando 12 pontos.

O jogo

Aos 12 minutos, a primeira chance de perigo ficou por conta do Botafogo. Rafael Costa carregou pelo meio e bateu de fora, mandando a bola perto da trave esquerda do goleiro Simão. Com 19 minutos, Marcelo roubou a bola e a deu para o Felipe Augusto, que girou batendo pro gol e a mandou pra fora.

Aos 30 minutos, em um escanteio, Rafael Costa cabeceou pro gol. Mas o juiz anulou o tento do time visitante, por conta de um empurrão do camisa 99 na disputa de bola. Com 35, Chicão bateu de fora da área com força, mas mandou a bola por cima das traves defendidas por Darley.

Em uma disputa de bola no alto, Alisson vacilou e ela sobrou limpa para Julio Cesar, na entrada da área, bater forte no canto esquerdo, vencer Simão e abrir o placar para o Botafogo aos 37 minutos!

Logo com um minuto, o Rafael Chorão bateu de longe, de perna esquerda, obrigando Darley a colocar a bola pra escanteio. Na sequência, o escanteio foi levantado na área e Schumacher cabeceou para fora, mandando a bola pelo lado esquerdo do goleiro Darley!

Aos 10 minutos, o Felipe Augusto lançou o Chicão dentro da área, que tocou pra trás e Jean Carlo bateu para fora, perdendo a chance de empatar a partida. 8 minutos depois, Murilo escapou da marcação dentro da área e tocou pra Julio Cesar, que se jogou na bola e a mandou no travessão!

Com 26, Marcelo tentou bater de longe, de esquerda, e fez a bola passar raspando a trave direita de Darley. E, aos 41, Henan marcava o segundo gol do Botafogo. Murilo tentou a finalização de fora e acertou a trave. A bola subiu, voltando para o meio da área e Henan estava lá no rebote para marcar o segundo gol!

O Operário recebe o Sport na próxima terça-feira (28), às 19h15, no Germano Krüger. Já o Botafogo-SP recebe o Criciúma no próximo sábado (01), às 16h30, no Estádio Santa Cruz. Ambos os jogos são válidos pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.