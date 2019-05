Agenor falha, é expulso e protagoniza derrota do Flu para o Bahia em Salvador

Bahia e Fluminense mediram forças na noite de Salvador. Pela sexta rodada do Brasileirão, os soteropolitanos venceram os cariocas na Fonte Nova por 3 a 2. Gilberto, duas vezes, e Artur marcaram para os nordestinos; Pedro e João Pedro fizeram para os visitantes em jogo muito movimentado e com falhas do goleiro Agenor, do Tricolor das Laranjeiras.

Agenor, o personagem do jogo

Primeiramente, Artur abriu o placar logo aos 16 minutos, em contragolpe, mas Pedro empatou logo em seguida, aos 19, de pênalti sofrido por Yony González. Aos 30', Agenor perdeu a bola para Gilberto, abrindo o gol para o Bahia voltar à frente do placar (2 a 1).

Já no segundo tempo, o goleiro foi bem ao defender uma cobrança de pênalti feita por Gilberto. No entanto, ele se adiantou e o VAR viu a infração, logo tomou o segundo cartão amarelo, sendo expulso de campo. Vale lembrar, que seu primeiro amarelo tinha sido por reclamação, justamente no lance da marcação da penalidade. Gilberto marcou na volta da batida, fazendo o terceiro.

Aos 35' da segunda etapa, Ganso bateu falta forte e rasteira e João Pedro pegou o rebote de Douglas, diminuindo. No mais, o Flu ainda tentou pressionar, mas não conseguia sufocar os donos da casa.

Como ficaram?

Com o resultado, o Bahia completa três jogos sem perder (contando vitória sobre o São Paulo pela Copa do Brasil). No Brasileirão, o clube baiano tem dez pontos, próximo ao G-6, em oitavo. Já o Fluminense, que vinham de duas vitórias (somando o triunfo sobre o Atlético Nacional, pela Sul-Americana), permanece com seis pontos, em 15º.

Na próxima rodada, os baianos recebem o Grêmio e os cariocas visitam o Athletico-PR.