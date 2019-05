Novo reforço, Victor Rangel desembarca no Rio para assinar contrato com o Botafogo

Novo reforço do Botafogo para a temporada, Victor Rangel desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira (27) para realizar exames médicos e assinar contrato com o Alvinegro até o fim do Campeonato Carioca de 2020. Ex-CRB, o atacante de 28 anos será a nona aposta para o setor ofensivo do clube, tão dependente de Erik, que já balançou as redes nove vezes em 2019. Dos 32 gols marcados até aqui no ano, 15 foram de atacantes.

Para rescindir com o CRB na semana passada, Victor Rangel precisou pagar metade da multa para a diretoria do clube alagoano. Vale ressaltar que o atacante tinha propostas de Goiás e Puebla-MEX, mas optou por fechar com o Botafogo. Neste ano, o atleta marcou seis gols em 21 partidas disputadas.

Dos nove atacantes que já vestiram a camisa alvinegra nesta temporada, três já deixaram o clube: Aguirre (LDU), Leandro Carvalho (Ceará) e Kieza (Fortaleza). Diego Souza e Rodrigo Pimpão, outros componentes do setor ofensivo do Glorioso, marcaram três e um gol, respectivamente. Victor Rangel foi artilheiro do Campeonato Catarinense em 2015 e disputou a Série A do Brasileirão em duas oportunidades: Grêmio (2015) e América-MG (2016). Foram 19 jogos na elite do futebol nacional e dois gols assinalados.