Erik garante foco total na Sul-Americana e celebra boa fase no Botafogo: "Momento especial"

Nesta segunda-feira (27), o Botafogo começou os treinamentos visando o jogo de volta da Copa Sul-Americana contra o Sol de América, na próxima quarta (29), às 19h15 (de Brasília), no Nilton Santos. Após a atividade, o atacante Erik, destaque do Alvinegro na temporada até aqui, concedeu entrevista coletiva e comentou sobre a partida decisiva pela competição continental.

De acordo com o jogador, a derrota para o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro não afeta de forma alguma o foco dos atletas na Sul-Americana, principal objetivo do clube neste ano.

"Em nenhum momento esse jogo do fim de semana vai interferir. Todos os atletas já subiram para treinar. Eu e Carli ficamos nos preparando. Estamos focados na Sul-Americana".

Erik também falou sobre a dificuldade do time de tornar a posse de bola e a construção de jogadas em lances efetivamente ofensivos. De acordo com ele, Barroca vem trabalhando para melhorar isso.

"Em relação a criar chances, principalmente no terço ofensivo, as equipes que vêm jogar ficam atrás da linha da bola, isso dificulta criar oportunidades. Estamos melhorando isso no dia a dia, Barroca vem fazendo grande trabalho, vamos por em prática".

Artilheiro do Botafogo em 2019, o atacante abordou a chegada de Victor Rangel, novo reforço para o setor ofensivo. O jogador de 28 anos fechou com o Glorioso após rescindir contrato com o CRB.

"Não o conheço, mas vai ser bem-vindo por todos os companheiros, somos uma família. Vamos dar todo o apoio para ele somar e nos ajudar da melhor forma".

Perguntado sobre a vantagem conquistada sobre o Sol de América após vencer o jogo de ida por 1 a 0, Erik garantiu pés no chão e disse esperar contar com o apoio da torcida no Nilton Santos.

"Uma vitória que nos dá confiança para começar o jogo com uma certa tranquilidade, mas atenção também. Criamos chances de gol lá, tivemos oportunidades para fazer um placar maior. Sabemos da dificuldade de jogar fora de casa, somos uma das únicas equipes que venceram fora de casa na Sul-Americana. Esperamos bom jogo em casa, com o apoio da torcida. Vamos entrar como se estivesse 0 a 0 ainda para buscar a classificação, muito atentos".

O atacante não escapou do assunto mais comentado depois da derrota para o Palmeiras: a polêmica da utilização do VAR. Porém, fez questão de não se pronunciar diretamente e desconversou sobre o acontecido.

"Eu vivo o futebol de uma maneira muito intensa, de uma forma que me empolgo bastante, quero sempre fazer o melhor, apoiar e ajudar meus companheiros, sempre querendo o bem do ambiente. O momento que a gente vive agora é a chave virada para a Sul-Americana. Prefiro não comentar sobre esse assunto, porque tem pessoas cuidando disso".

Por fim, o destaque do Alvinegro em 2019 analisou o bom momento que vem vivendo no clube de General Severiano e disse estar bastante motivado para seguir trabalhando.

"É um momento muito especial que estou vivendo nesse retorno ao clube, sou o artilheiro da equipe no ano. É importante para mim e para meus companheiros, pois sempre procuro ajudá-los. Isso só me motiva mais para seguir nessa competição, que os torcedores gostam e eu também. Espero não só fazer gols, mas servir meus companheiros".