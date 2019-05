Com gol de Diego Torres, Chapecoense bate Cruzeiro fora de casa pelo Campeonato Brasileiro

PARTIDA VÁLIDA PELA SEXTA RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO, DISPUTADA NO INDEPENDÊNCIA, EM BELO HORIZONTE

A Chapecoense derrotou por 2 a 1 o Cruzeiro, na noite deste domingo (26), na Arena Independência, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Rildo e Diego Torres. Thiago Neves descontou.

Com a vitória, o Verdão do Oeste conquistou a 12ª colocação, com 7 pontos. Do outro lado, a Rabosa abre a zona de rebaixamento - 16º lugar-, com 6.

Santa trave

A equipe celeste começou pressionando o visitante no campo de ataque. Aos 3', Tiepo vacilou e contou com a sorte. O jovem goleiro chutou em cima de Thiago Neves, a bola voltou para ele e segurou firme. Já a Chape chegou a primeira vez com perigo. Rildo tabelou com Everaldo, que devolveu.O atacante tirou de Fábio, mas a bola bateu na trave e saiu para o fundo.

Aos 39', Lucas Romero tocou para Thiago Neves na entrada da área. O camisa 10 ajeitou e mandou uma bomba, no qual, passou bem perto do travessão. Três minutos depois, o meia cobrou falta na intermediária e a bola explodiu na trave.

Falha e mão do treinador

O início da segunda etapa foi parecido com o primeiro: Cruzeiro partindo para o ataque. Fred recebeu na área e arrematou na trave. No rebote, Robinho chutou e Gum tirou em cima da linha. Em resposta a Chape abriu o marcador aos 6'. Elicarlos arriscou de longe, Fábio não conseguiu segurar Rildo aproveitou e escorou para o fundo das redes.

Contudo, a Raposa não demorou para reagir. Aos 11', Robinho tocou para Thiago Neves na entrada da área. O meia fez o giro e mandou com a canhota no ângulo. Aos 20', Fred recebeu na área e chutou para fora. Na reta final, Everaldo enfiou para Aylon. O jogador errou ao tentar um chapéu na zaga, mas a bola sobrou para Diego Torres chutar no canto direito, sem chances para Fábio.