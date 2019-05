Ney Franco elogia desempenho de equipe em vitória sobre o Cruzeiro "Estratégia positiva de jogo"

De virada, a Chapecoense garantiu os três pontos fora de casa contra o Cruzeiro por 2 a 1 jogando no Independência, em Belo Horizonte, no último domingo (26), pelo Brasileirão. Com o resultado, o time da Chape saiu da zona de rebaixamento e eliminou o perigo ao subir para a 12ª posição da tabela, com sete pontos.

O técnico Ney Franco elogiou a postura do time e o desempenho dos jogadores, segundo ele fruto de um árduo trabalho, além de desabafar sobre o momento atual.

"A gente não ganhou por acaso; a gente ganhou porque jogou muito bem e acertamos nossa equipe. A apresentação dessa partida vem em cima da boa semana de trabalho e treinamento - a gente ganhou com estratégia positiva de jogo. Marcamos e exploramos o contra-ataque. Essa vitória é um alívio para o clube como um todo. Mesmo diante da pressão, conseguimos trabalhar com os jogadores e toda comissão técnica, recebendo todos os questionamentos e passando por cima de todos".

Mesmo com o resultado positivo, o comandante alerta sobre a importância de dar continuidade ao trabalho e manter os pés no chão principalmente pelo próximo desafio.

"Temos muito trabalho pela frente, com grande potencial de evolução. Vamos sanar os erros o mais rápido possível para enfrentar o líder Palmeiras, mais um jogo difícil, mas bom para mostrar o trabalho realizado na semana focando em fazer sempre melhor".

Para o confronto contra o Palmeiras, o treinador espera contar, além do fator casa, também com o máximo apoio do torcedor.

"Esperamos que o torcedor compareça ao estádio. Temos chance de um ótimo jogo no próximo domingo, com vestiário feliz e torcedor feliz no estádio".

O jogo contra o Alviverde, atual líder do Campeonato Brasileiro, acontece no próximo domingo (02), na Arena Condá, às 16h (de Brasília). Caso vença, a Chape pode dar um bom salto na tabela.