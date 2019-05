Com gol no final, Fortaleza busca empate com Vasco no Castelão

Após 13 anos, Fortaleza e Vasco voltaram a se enfrentar em um jogo válido pelo Brasileirão neste domingo (26) pela sexta rodada da série A. E jogando no Castelão, as duas equipes fizeram um jogo franco e saíram empatadas em 1 a 1, gols de Yago Pikachu para o Vasco e Romarinho para os donos da casa.

Os dois times chegaram para esse confronto vivendo situações opostas. O tricolor vinha de duas vitórias consecutivas, sendo uma pela final da Copa do Nordeste, enquanto o Vasco ainda não sabia o que era ganhar na competição e amargava a lanterna do Brasileirão. Visando a primeira vitória no comando cruzmaltino, Vanderlei Luxemburgo, fez quatro alterações no time em relação ao último jogo.

Com um início de jogo bastante truncado e com vários passes errados das duas equipes (22 a 16, respectivamente), poucas finalizações foram realizadas, os donos da casa tiveram duas oportunidades, mas sem sucesso. Apenas no fim do primeiro tempo surgiram duas chances claras de gols, e foram do Vasco.

A primeira, aos 40’ com Lucas Mineiro, que após cruzamento rasteiro de Marrony, chutou muito mal e desperdiçou grande chance. Dois minutos depois, o mesmo Lucas teve a chance de se redimir, quando o Fortaleza saiu jogando errado e o jogador do Vasco teve campo livre para correr e finalizar. Porém demorou e deu tempo de Quintero chegar para salvar o Fortaleza em uma grande dividida.

Segundo tempo emocionante

Aproveitando sua velocidade, o Fortaleza voltou mais aceso na segunda etapa e logo aos 4’ Junior Santos acertou o travessão após cobrança de escanteio. O Vasco respondeu também com uma bola no travessão com o zagueiro Werley, depois de mais uma cobrança de escanteio.

Aos 24’ o Fortaleza falhou na saída de bola e Rossi entrou sozinho na área, sendo tocado pelo goleiro Felipe Alves, pênalti para o time carioca. Na cobrança, Yago Pikachu chutou e abriu o placar para os visitantes.

Brilha a estrela de Romarinho

Quando tudo se encaminhava para a primeira vitória vascaína no brasileirão, aos 43’ Romarinho empatou para os donos da casa. Após bola rolada por Osvaldo, o atacante tricolor chutou rasteiro para igualar o jogo no Castelão. Fim de jogo empatado em 1 a 1, com esse resultado o Vasco segue na última posição, agora com 3 pontos, o Fortaleza é o 13º com 7 pontos.

Agora o Fortaleza viaja até a Paraíba, onde enfrenta o Botafogo-PB pelo segundo jogo da final da Copa do Nordeste, no dia 29 às 20h. Já o Vasco tem pela frente o clássico contra a equipe do Botafogo, no domingo (02) às 11h.