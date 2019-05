Odair lamenta chances perdidas do Internacional: "Poderíamos ter saído com a vitória"

Em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional não saiu do 0 a 0 com o Santos, na Vila Belmiro, onde o VAR anulou um gol colorado. Para o técnico Odair Hellmann, a equipe poderia ter saído com a vitória.

"Por tudo que produzimos, a gente sai com um gosto de a a vitória poderia ter acontecido. Fizemos pra acontecer, criamos as melhores oportunidades. Fizemos um bom jogo. Brasileiro é regularidade e jogamos para ganhar".

Esse foi o primeiro ponto conquistado pelo time fora de casa no Brasileirão. O comandante ressaltou a importância de somar fora de casa.

"Melhor um ponto do que perder o jogo. É vencer em casa e buscar ponto fora. O que importante é que jogamos para ganhar e merecíamos os três pontos".

Odair comentou ainda os lances com intervenção do VAR. Para o técnico colorado, o árbitro de vídeo acertou nas duas jogadas.

"Não vi os lances ainda na televisão, vou falar pela minha percepção de dentro de campo. No primeiro tempo me falaram que bateu no pé de alguém e que o Guerrero participou, mas não vi o lance do impedimento. A do pênalti, o Rodrygo se projeta no momento em que ele dá o tapa na bola. O Cuesta até acaba tocando nele, até porque na verdade ele escorregou, mas teve a projeção do Rodrygo, deu pra ver de fora. Então, me parece que o VAR acertou nos dois lances".

O Internacional volta a campo na próxima quarta-feira (29), diante do Paysandu. Às 19h15 as equipes fazem a segunda partida das oitavas de final da Copa do Brasil.