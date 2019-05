Brenner marca primeiro pelo Avaí, mas lamenta derrota: "Não podemos repetir essa atuação"

O Avaí recebeu o Ceará na noite desta segunda-feira (27), às 20h, na Ressacada, em jogo válido pela sexta rodada da Série A, e acabou sendo derrotado de virada por 2 a 1. Com a derrota, o Leão da Ilha segue sem conseguir vencer e figura entre os quatro piores do campeonato, acima apenas do Vasco.



"Essa derrota pesa e dói. E tem que doer mesmo. Mas agora não adianta, já passou. Vamos juntar os caquinhos entre a gente. Só nós podemos sair desta situação", disse o atacante Brenner.



No primeiro tempo, a equipe mandante conseguiu se impor e saiu na frente, com Brenner, que marcou pela primeira vez com a camisa azul e branca. Porém, antes de desencantar, o atacante havia perdido duas boas oportunidades, e Geninho puxava seu pé durante toda a primeira etapa. Mas a frustração mesmo veio no segundo tempo, quando Thiago Galhardo resolveu e marcou os dois gols da virada do Ceará.



"Fizemos excelente primeiro tempo, difícil falar o que aconteceu no segundo tempo. Se almejamos algo no campeonato, não podemos repetir essa atuação", disse Brenner.



O Leão da Ilha agora leva a difícil tarefa de conquistar a primeira vitória para a próxima rodada, contra o Internacional, fora de casa. A partida está marcada para o próximo domingo (2), às 19h.