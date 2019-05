Após derrota fora de casa, Tadeu e Marlone elogiam goleiro do CSA: "Muito eficiente"

CSA e Goiás se enfrentaram nesta segunda (27) no estádio Rei Pelé, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A e o time esmeraldino saiu derrotado por 1 a 0, gol de Maranhão. Após o fim do jogo, os jogadores Marlone e Tadeu comentaram sobre o resultado negativo.

Desperdiçando várias oportunidades de gols, a equipe goiana sofreu a derrota após, de acordo com análises de seus jogadores, jogar melhor que o CSA. O dois atletas enalteceram a grande partida do goleiro do time alagoano, Jordi:

“A gente tem que ressaltar a atuação dele, pegou bolas muito difíceis e acabou nos atrapalhando na partida. O Jordi teve mais mérito do que qualquer outra coisa. Nós criamos, mas ele foi muito eficiente hoje. Eles foram mais efetivos, mas nós criamos grandes oportunidades. A gente fez o que já tínhamos feito, um time organizado, compacto.”

Marlone, que entrou no segundo tempo, comentou sobre as chances perdidas, também elogiou o goleiro do CSA e afirmou que o time goiano foi superior no jogo:

“Tivemos as oportunidades claras, mas não soubemos aproveitar. É levantar a cabeça, corrigir os erros, pensar na próxima partida para a gente evoluir e crescer. O Jordi também fez grandes defesas nas três oportunidades e fomos punidos numa bola deles. Hoje foi um detalhe que definiu o jogo. Na minha opinião sim (melhores no jogo), controlamos o primeiro tempo todo, o segundo tempo também. Foi uma chance que eles acharam de gol.”

Agora o Goiás enfrentará a equipe da Chapecoense, o jogo será realizado no estádio Serra Dourada, no dia 10, às 20h. O esmeraldino enfrentaria fora de casa o Corinthians no dia 1, mas houve adiamento do jogo, provavelmente sendo disputado apenas após a Copa América. Já o CSA joga no Independência contra o Atlético-MG, no dia 2, às 19h.