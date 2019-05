Peres tenta a permanência de estrangeiros para decisão na Copa do Brasil

Cinco atletas podem desfalcar o Santos no confronto de volta da Copa do Brasil se o presidente do clube, Jose Carlos Peres, não fechar acordo com as federações internacionais. Felipe Aguilar, Soteldo, Derlis González e Cueva estão na pré-lista para a Copa América, enquanto Carlos Sánchez aguarda o anúncio da seleção uruguaia.

Inicialmente, a equipe paulista tenta um acordo com a CBF para adiar a partida contra o Atlético-MG, na próxima quinta (6), para terça-feira (4). Segundo Peres, o presidente da confederação, Rogério Caboclo, ainda não deu o retorno. Sem respostas, a última alternativa é negociar com as federações da Colômbia, Peru, Chile, Venezuela, Paraguai e Uruguai.

Recentemente, o Corinthians conseguiu firmar acordo com a CBF para adiar a chegada de Cássio e Fágner. De acordo com o GloboEsporte.com, o mandatário afirma ter costurado um desfecho com as partes, porém, a informação não é oficial. Até o momento, a única alteração é o local da partida, que será transferido do Pacaembu para a Vila Belmiro.

Até o momento a partida entre Santos e Atlético-MG está marcada para quinta-feira (6). O Peixe contará com fator casa para chegar às quartas-de-final da Copa do Brasil. Na ida os dois times empataram em 0 a 0.