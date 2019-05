Caiu o último invicto! Em jogo com muita chuva, Operário derrota o Sport pela Série B

Em duelo válido pela 6° rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Operário derrotou Sport por 2 a 1 no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa. Os gols da partida foram marcados por Schumacher e Felipe Augusto para os donos da casa; e Sammir para o time pernambucano. Com a derrota, o Sport perdeu a invencibilidade na competição.

Antes e durante a partida, caiu muita chuva na cidade Ponta Grossa e isso dificultou o jogo dos dois times, que demoraram a se adaptar ao gramado encharcado de água. A primeira chegada da partida foi do Operário, aos 10 minutos, Schumacher arriscou de fora da área e Maílson agarrou sem grandes sustos.

O Sport abriu o placar aos 19 minutos. Guilherme puxou contra-ataque e serviu ao meia Sammir, que dentro da área só escolheu o canto e empurrou para o fundo do gol. Aos 30 minutos, o time pernambucano perdeu uma grande chance de ampliar o placar. Guilherme recebeu de Ezequiel, que de frente para o gol, escolheu o canto e finalizou, mas a bola explodiu no peito do goleiro Simão.

O artilheiro da Série B também teve sua oportunidade, aos 36 minutos, a defesa do Operário vacilou e a bola sobrou para Hernane, que carregou até a entrada da área e soltou o pé, a bola passou perto do gol. O rubro-negro teve boas chances de sair com um placar mais elástico no primeiro tempo, aos 40 minutos, João Igor cobrou falta perigosa e o goleiro do time paranaense fez boa defesa.

O Fantasma voltou diferente para o segundo tempo, logo aos 12 minutos, Felipe Batatinha foi derrubado dentro da área por Cleberson, pênalti que Schumacher cobrou e empatou a partida em Ponta Grossa. A virada do Operário aconteceu aos 22 minutos. Maílton cobrou escanteio na primeira trave e Felipe Alves desviou para o fundo do gol do Sport.

Após levar a virada, o Leão partiu para cima, mas não conseguiu o segundo gol, aos 41 minutos, Juninho recebeu um grande passe dentro da área, mas o atacante errou a finalização e perdeu a chance do empate.

Com o resultado, o time paranaense deixou a zona de rebaixamente e alcançou a 11° colocação, já o Sport continua na 4° posição, mas as duas equipes ainda podem mudar de lugar com o restante dos jogos.

As duas equipes só entram em campo no próximo sábado, no dia 8 de junho. O alvinegro encara o Brasil de Pelotas, às 16h30 no estádio Bento Freitas, em Pelotas. Já o Sport, encara o Vitória, às 20h30, na Ilha do Retiro.