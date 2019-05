América-MG anuncia contratação do atacante Rafael Bilu, ex-Corinthians

O América-MG oficializou a contratação do atacante Rafael Bilu. O jogador de 20 anos chega por meio empréstimo realizado junto ao Corinthians, até dezembro deste ano.

O jovem paulista é um dos destaques da base do Timão. A sua estreia no clube alvinegro foi em 2015. No de 2018, foi o vice-artilheiro da equipe sub-20 nas duas principais competições do ano, a Copa São Paulo, onde marcou dois gols, e a Copa do Brasil, na qual, balançou as redes em três ocasiões e ajudou na campanha do vice-campeonato.

O atacante já fez os exames médicos e treina no CT Lanna Drumond desde segunda-feira. Desde o início da Série B do Campeonato Brasileiro, Bilu é o quinto reforço do Coelho. Além dele, chegaram os volantes Willian Maranhão e Luiz Fernando; o versátil Michel Bastos; os goleiros Airton e Thiago.

Ficha do jogador

Nome completo: Rafael Bilu Mudesto

Data de nascimento: 21/4/1999

Local de nascimento: São Paulo (SP)

Altura: 1,74 m

Clubes: Corinthians-SP (2015 a 2019)