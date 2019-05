Alerrandro aumenta sombra em Ricardo Oliveira e se diz confiante com seu momento

O jovem Alerrandro vem, já há algum tempo, mostrando seu potencial para o torcedor alvinegro, seja vindo do banco de reservas ou começando o jogo do minuto zero.

Autor do gol que deu uma “sobrevida” ao Atlético-MG na partida que antecede as oitavas de final da Copa Sul-Americana, quando o atacante marcou o único gol dos alvinegros contra os chilenos do Unión La Calera, Alerrandro reafirma sua capacidade de decidir partidas em um curto espaço de tempo.

Na tarde desta quarta-feira (29), o atacante cedeu entrevista coletiva na Cidade do Galo e comentou sobre seu atual momento na temporada.

“Venho treinando para, quando surgirem essas oportunidades poder entrar bem, ajudar a equipe e fazer gols. Não é estar pedindo passagem, sou como todo mundo, trabalho e espero estar, um dia, no time titular. Venho trabalhando para, quando surgir a oportunidade de iniciar jogando ou entrar no segundo tempo, estar preparado para ajudar a equipe”.

O camisa 44 vem sendo ininterruptamente comparado com Ricardo Oliveira, experiente e natural dono da posição. Mesmo com menos da metade da idade do “Pastor”, Alerrandro se diz preparado para assumir qualquer desafio.

“Estou pronto. Espero não ser nada grave com o Ricardo, ele é o titular e é um cara que a gente confia muito nele. Então, se ele não conseguir se recuperar a tempo e o Rodrigo optar por mim, estarei preparado para dar o meu melhor e fazer mais gols para ajudar a equipe" .

Autor do gol que deu a possibilidade ao time atleticano levar a partida contra o Unión La Calera para as penalidades máximas, o atacante explicou a jogada por seu ponto de vista e comentou sobre sua boa antecipação no lance.

“Na hora que o Luan deu a bola para o Elias, eu estava um pouco fora da área, vi que o Elias chegaria e procurei não entrar na área porque o zagueiro iria me acompanhar e tirar. Esperei e fiquei um pouco atrás para trás para ganhar dele na arrancada. Então, na hora que o Elias cruzou, é que acelerei e cheguei na frente dele, já finalizando”.

Alerrandro já marcou 13 gols em 15 jogos nesta temporada e é um dos artilheiros do Atlético-MG no ano. Ricardo Oliveira, por sua vez, marcou o mesmo número de gols que o jovem atacante em 10 partidas a mais, o que vem dividindo opiniões entre os torcedores alvinegros.