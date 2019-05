Atlético Nacional e Fluminense se enfrentam em busca da classificação na Sul-Americana

O Atlético Nacional recebe o Fluminense nesta quarta-feira (29), no Atanasio Girardot, às 21h30 (de Brasília). O confronto é válido pela volta da segunda fase da Copa Sul-Americana. No jogo de ida, que ocorreu no último dia 23 de maio, no Maracanã, o Tricolor venceu por 4 a 1. O destaque da partida foi o jovem atacante João Pedro, que marcou três gols. Além disso, deu assistência para o gol de Luciano. Barcos, de pênalti, foi quem descontou para o time colombiano.

Com esse resultado, o time colombiano precisa de uma vitória por pelo menos três gols de diferença. Nesta competição há a vantagem do gol fora de casa. A decisão será nos pênaltis apenas se o Atlético Nacional devolver o placar do Tricolor na primeira partida. O vencedor do confronto enfrenta Peñarol ou Deportivo Cali (COL).

Nas cinco partidas disputadas entre as equipes, o Fluminense venceu quatro, enquanto os colombianos não conquistaram vitórias. O outro resultado foi um empate. O último encontro entre os times havia sido em 2008, pela Copa Libertadores. Naquela ocasião, o clube das Laranjeiras venceu ambos os jogos: 2 a 1 em Medellín e 1 a 0 no Rio de Janeiro.

O trio de arbitragem escalado para o confronto vem todo da Argentina. Patricio Loustau irá comandar a partida. Ele terá como auxiliares Ezequiel Brailovsky e Cristian Navarro.

Atlético Nacional aposta em novo técnico para reverter o placar

O Atlético Nacional chega para a decisão de técnico novo. Paulo Autuori foi demitido após a última partida entre as equipes. O treinador Alejandro Restrepo assumiu o time e tem a missão de reverter o placar construído no Maracanã.

Para esta partida, o treinador não poderá contar com Alexis Henriquez, Nico Hernández e Steven Lucumi, ambos lesionados. Yerson Candelo avança em sua recuperação e deve voltar a treinar em uma semana. Entre as novidades está o retorno de dois jogadores. São eles: Hayen Palacios e Andrés Sarmiento. Os atletas voltam ao time depois de superarem seus desconfortos musculares.

A provável escalação do Atlético Nacional é: Cuadrado; Palacios, Bocanegra, Cristian Moya e Mafla (Machado); Rovira, Gomez e Aldo Ramirez; Caicedo, Vladimir Hernández e Barcos.

Fluminense deve manter o mesmo time que venceu no Maracanã

Após derrota para o Bahia por 3 a 2, pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor volta suas atenções para a competição internacional. Com a goleada no Maracanã, o Fluminense pode perder por até dois gols de diferença e mesmo assim avança na Sul-Americana.

Os desfalques na equipe comandada por Fernando Diniz são Bruno Silva e Digão, lesionados, além de Pedro, Leo Artur, Guilherme, Yuri, Kelvin e Ewandro, que não estão inscritos na competição. Em relação ao time que perdeu para o Bahia, o elenco terá três reforços para a partida na Colômbia. Allan e Luciano não participaram por estarem suspensos. Airton se recuperou de lesão muscular na coxa direita.

A provável escalação do Fluminense é: Agenor; Gilberto, Matheus Ferraz, Nino e Caio Henrique; Allan, Daniel e Paulo Henrique Ganso; Luciano, Yony González e João Pedro.