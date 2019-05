Vale a taça! Botafogo-PB e Fortaleza decidem título da Copa do Nordeste

Chegou o dia! Botafogo-PB e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 20h, no estádio Almeidão, em João Pessoa, pela segunda partida da decisão da Copa do Nordeste. As duas equipes nunca conquistaram o torneio regional. O título dá uma vaga direta nas oitavas de finais da Copa do Brasil da próxima temporada.

O Botafogo-PB conta com o apoio da torcida para pressionar os tricolores e levar a melhor. Com a expectativa de casa cheia, o Belo tem na força de quase 20 mil torcedores uma de suas principais apostas para reverter a derrota do primeiro jogo. No Almeidão, a equipe paraibana está invicta e eliminou CSA e Náutico.

Enquanto isso, o Fortaleza, que venceu o confronto de ida por 1 a 0, precisa de um empate para festejar o título na casa adversária. O Leão desembarcou em João Pessoa no início desta madrugada e, apesar de estar desfalcado, acredita no seu bom desempenho fora de casa para ficar com mais uma conquista inédita.

O trio de arbitragem para a decisão desta noite será do Rio Grande do Norte. Apita o jogo Caio Max Augusto Vieira, auxiliado por Jean Marcio dos Santos e Vinicius Melo de Lima. A Fox Sports e as filiais do SBT no Nordeste exibem o duelo ao vivo. A VAVEL Brasil acompanha os lances em tempo real, com vídeos, a partir das 18h.

Panorama

Para conquistar o título, o Botafogo-PB precisa de uma vitória por dois ou mais gols de diferença sobre o Fortaleza. Se vencer por um, a decisão irá para a disputa de pênaltis. Qualquer empate dá a taça da Copa do Nordeste ao Leão do Pici.

Teremos VAR

Assim como no primeiro confronto, o árbitro vídeo também estará disponível para a grande decisão desta noite. Na última quinta-feira (23), nenhum lance precisou ser revisado e a partida transcorreu normalmente.

Homenagens

A torcida do Botafogo-PB planeja homenagear o cantor de Gabriel Diniz, que faleceu num acidente aéreo na última segunda-feira (27). O Belo era o clube do coração do artista.

Retornos importantes

A preparação do Botafogo-PB foi encerrada na tarde de ontem. O técnico Evaristo Piza pode contar com o volante Rogério, que cumpriu suspensão automática no jogo de ida, e com o meia Marcos Aurélio, recuperado de lesão muscular. O Belo vem tranquilo para a decisão após a vitória sobre o Imperatriz-MA pelo Campeonato Brasileiro Série C.

Com os retornos dos dois principais jogadores do time no setor de meio-campo, o treinador botafoguense ir a campo com a seguinte formação: Saulo; Israel, Donato, Lula e Fábio Alves; Rogério, Marcos Vinícius, Juninho e Marcos Aurélio; Clayton e Nando.

Sobre a decisão, o lateral-esquerdo Fábio Alves, em entrevista coletiva, reconhece que o sistema defensivo não pode ter desatenção. Segundo o jogador do Botafogo-PB, um vacilo pode custar caro no resultado.

"Num mínimo espaço, eles vão fazer gol. Jogamos fechados o tempo inteiro. Numa desatenção, eles fizeram um gol. Contra uma equipe de Série A, você não pode ter desatenção ou um vacilo. Então, nesse jogo nós já sabemos que não podemos errar para conquistar o título".

Desfalque e dúvida

O empate contra o Vasco acarretou em dois sérios problemas para o técnico Rogério Ceni. O meio-campo Edinho, principal jogador do Fortaleza na temporada, e o atacante Wellington Paulista, autor do gol da vitória do Leão no jogo de ida, deixaram a partida do último domingo (26) lesionados.

Edinho sequer viajou com a delegação para João Pessoa. Já o centroavante, por sua vez, ainda é dúvida. O Fortaleza encerrou a preparação na manhã de ontem e deve ir a campo com Marcelo Boeck; Tinga, Juan Quintero, Roger Carvalho, e Bruno Melo; Felipe e Dodô; Osvaldo, Marcinho, Romarinho e Wellington Paulista (Júnior Santos).

Provável titular nesta noite, o meia Dodô comentou sobre a possibilidade de conquistar mais um título. O camisa 10 foi uma das principais peças do elenco do Leão no ano passado, quando o time foi campeão brasileiro da Série B.

"Temos, agora, a oportunidade de levantar mais um troféu na temporada, e é isso que todo mundo aqui quer. Estou no Fortaleza faz pouco mais de um ano e conquistar mais um título será espetacular, ainda mais sendo da Copa do Nordeste, que é uma competição que o país inteiro acompanha e elogia. É um grande título, então temos que lutar incessantemente para trazer para nós".