Sampaoli recebe sondagem do Real Betis, mas quer ficar no Santos

O trabalho de Jorge Sampaoli no Santos não é reconhecido apenas no futebol brasileiro. Nesta semana, o Real Bétis tentou levar o argentino, porém o técnico não quis abrir negociação e pretende continuar no Peixe.

A investida foi do clube espanhol, que não fez uma boa temporada no campeonato local e terminou na décima posição, fora das competições continentais da temporada 19/20.

No domingo passado (19), o clube demitiu Quique Setién, que estava no comando do clube há dois anos conseguiu a melhor campanha do Bétis desde a temporada 04/05, quando terminou na sexta posição em 17/18. Com o fracasso da atual temporada o nome de Jorge Sampaoli foi sondado para comandar a equipe.

Sampaoli deseja ficar no Peixe e cumprir seu contrato, que vai até dezembro de 2020. Além disso, o treinador comandou o Sevilla em sua carreira, o maior rival do Real Bétis e não gostaria de fazer essa troca.

Mesmo com os conflitos diante da diretoria do Santos, o técnico está feliz no Peixe e animado pela chegada do camisa nove que foi tanto pedido, Fernando Uribe, que está perto de ser anunciado pelo clube.