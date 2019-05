Após estreia no Brasileirão, Kaio Jorge ensaia comemoração para o primeiro gol

Aos 17 anos, Kaio Jorge fez sua estreia pelo Santos, no Campeonato Brasileiro, no empate contra o Internacional, no último domingo (26). Foi a quinta partida do atacante no ano, as outras quatro vezes que esteve em campo foram pelo Campeonato Paulista.

Em entrevista coletiva concedida no CT Rei Pelé, na manhã desta quarta-feira (29), Kaio Jorge agradeceu a confiança de Jorge Sampaoli.

"Tem sido muito bom, venho aprendendo a cada dia e trabalhando muito forte. Sampaoli soube a hora de me colocar. Foi um jogo difícil, mas gosto de jogos difíceis. E estou muito feliz de ter voltado a jogar e estrear no Brasileirão", disse o jogador.

A contratação quase concretizada do atacante Fernando Uribe também foi assunto durante a coletiva. Kaio Jorge aprova a chegada do colombiano e diz não se sentir incomodado com a concorrência na posição.

"Ele vai acrescentar ao grupo, isso me motiva a trabalhar mais forte ainda, para quando tiver minha chance, arrebentar. Já vi ele jogando em outro jogos, tem muita qualidade e finaliza muito bem e, com isso, vai me ajudar bastante... Não me incomoda, venho trabalhando, o professor (Jorge Sampaoli) está buscando o melhor para o grupo e sempre fala que quem estiver melhor vai jogar."

Com a estreia no Campeonato Brasileiro também há a pressão pelo primeiro gol, mas o jovem atacante disse estar tranquilo e quer deixar a situação ocorrer de forma natural. Até uma comemoração já foi ensaiada.

"Todo jogador quer fazer seu primeiro gol como profissional. Pessoal da comissão técnica fala comigo que vai sair naturalmente e estou bem tranquilo, na hora certa eu vou conseguir... Tem até um passinho já, caso eu faça um gol, mas tem que esperar acontecer no jogo"