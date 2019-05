Evaristo Piza revela afirmação de Ceni após a final: "Vocês vão subir"

Não há tempo para lamentações pela derrota para o Fortaleza na decisão da Copa do Nordeste. Principal objetivo da temporada, o Botafogo-PB vai se concentrar para a disputa da Série C, onde o time paraibano busca o acesso à segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

O elenco Alvinegro voltou aos trabalhos na tarde desta quinta-feira (30). Os atletas que atuaram na decisão de ontem fizeram um trabalho regenerativo na academia do clube, enquanto os demais participaram de um treinamento tático no gramado do CT da Maravilha do Contorno.

Foto: Rafael Alves/VAVEL Brasil

Antes do início das atividades, Evaristo Piza concedeu entrevista coletiva. O técnico do Botafogo-PB deixou claro o sentimento de tristeza pela derrota, mas exaltou o fato de fazer parte da melhor campanha da história do time paraibano na Copa do Nordeste e revelou uma afirmação de Rogério Ceni, técnico do Fortaleza, após a decisão.

"É frustante por não ter conquistado o título, mas é gratificante pelo momento, o reconhecimento dos nossos torcedores ontem ao aplaudir a equipe. Após o jogo, fui dar os parabéns ao Rogério e ele falou: 'Piza, vocês vão subir. Mantenha o nível de jogo e não perca a essência para a sequência da competição'. E os jogadores sabem disso. Eles sabem que fizeram uma final digna e que detalhes acarretaram nas derrotas".

Piza também avaliou o desempenho do Botafogo-PB nas duas partidas da final da Copa do Nordeste. O treinador confirmou que sofrer um gol no início do jogo foi um detalhe crucial para que o desempenho da equipe fosse prejudicado durante o confronto.

"Atrapalhou um pouco o gol no início. A equipe ficou atordoada, mas aos 15 minutos voltou a tomar conta do jogo. Poderíamos empatar a partida ainda no primeiro tempo. Houve um lance no Marcos Vinícius em que o árbitro poderia ter dado o pênalti ou, ao menos, pedir o VAR. Saulo não fez nenhuma defesa no segundo tempo. Nós fizemos um grande jogo, mas não conseguimos o objetivo".

O Botafogo-PB volta a campo neste domingo (2) para enfrentar o Confiança, às 16h, no estádio Batistão, em Aracaju, pela 6ª rodada da Série C. A delegação do Belo embarca para a capital sergipana às 7h30 desta sexta-feira.